Mecze Ligi Mistrzów w Warszawie. Szachtar zarobi na biletach, zyskają kibice Legii

Legia podpisała z Szachtarem umowę najmu stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, o czym mistrz Ukrainy poinformował 15 lipca. Ze względu na toczącą się w Ukrainie wojnę tamtejsze kluby nie mogą obecnie rozgrywać u siebie meczów w europejskich pucharach.

Legia zarobi na wynajmie i pomoże Szachtarowi w organizacji spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Pierwszeństwo dla kibiców Legii z karnetami

"Za całą Ukrainę!". Szachtar wspiera Dynamo w walce o Ligę Mistrzów Dynamo Kijów ma... czytaj dalej » - Będziemy pomagać w sensie operacyjnym, w przygotowaniu dnia meczowego itd. Ale procesy akredytacyjne, sprzedaż biletów i ustalenie ich cen będzie po stronie Szachtara - mówi nam osoba z warszawskiego klubu.

- Pewne jest, że kibice Legii posiadający karnety na mecze swojej drużyny w sezonie 2022/2023 będą mieli pierwszeństwo w zakupie biletów na spotkania Szachtara w Warszawie. Mamy to uzgodnienie z ukraińskim klubem. Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało w przypadku kibica, który takiego karnetu nie posiada. To ma być jeszcze przedmiotem ścisłej dyskusji. Powinniśmy to ustalić w ciągu dwóch tygodni - dodaje.

Sprzedaż biletów ma ruszyć na początku sierpnia. Pięć procent wpływów z tego tytułu będzie przekazana na rzecz Fundacji Legii, która zaangażowana jest w pomoc dla poszkodowanych wojną.

- Stadion Legii to przede wszystkim dom naszej drużyny. Od wybuchu wojny nasz klub i Fundacja Legii angażowały się w pomoc uchodźcom, klubom piłkarskim z Ukrainy, a we współpracy z Szachtarem wspólnie wspieraliśmy migrantów wewnętrznych. W najbliższych miesiącach stadion Legii będzie także miejscem rozgrywania meczów w Lidze Mistrzów przez Szachtar - mówił wiceprezes zarządzający Legii Warszawa Marcin Herra, cytowany na stronie internetowej stołecznego klubu.



Terminarz meczów Szachtara w Lidze Mistrzów będzie znany po losowaniu grup, które odbędzie się 25 sierpnia. Faza grupowa rozpocznie się 6 września i potrwa do 2 listopada.

Na razie nie wiadomo, kiedy zespół z Ukrainy będzie rozgrywał mecze "domowe". Wejściówki bez daty będą prawdopodobnie sprzedawane w pakietach na dwa spotkania w Warszawie.