Szachtar rozbity w decydującym meczu, żegna się z Ligą Mistrzów

Przed ostatnią kolejką Szachtar zgromadził trzy punkty mniej od Lipska. Był w gorszym położeniu, ale wszystko miał w swoich rękach. Przy wygranej wyszedłby z grupy, dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań z niemieckim zespołem. Na wyjeździe wygrał 4:1.

Dominował jeden zespół

Lipsk za wyrównanie rachunków wziął się szybko. W dziesiątej minucie objął prowadzenie za sprawą Christophera Nkunku, który skutecznie dobił uderzenie Timo Wernera. Potem mógł podwyższyć wynik, ale był nieskuteczny. Przed przerwą pozwolił rywalom oddać jeden, i to niecelny, strzał.

Drugiego gola udało się strzelić zaraz na początku drugiej części. Tym razem Szachtar bardzo temu pomógł. Przy bardzo niefrasobliwej postawie obrońców, z najbliższej odległości piłkę do bramki skierował Andre Silva, który takim obrotem spraw sam był zaskoczony.

Źródło: Getty Images Piłka niespodziewanie trafiła do bramki po strzale Silvy

Liverpool wygrał, ale cudu nie dokonał. Awans Tottenhamu i Eintrachtu Decydujące... czytaj dalej » Szachtar w kolejnych minutach popełniał coraz więcej błędów, a grający bez większej presji, choć wciąż zdeterminowany Lipsk trafiał z łatwością. Trzecią bramkę, po kontrze, zdobył Dominik Szoboszlai, czwarta padła po trafieniu samobójczym, które było następstwem efektownego strzału Daniego Olmo.

Wykreowali gwiazdę

Ukraiński zespół dążył do tego, aby pożegnać się z Ligą Mistrzów chociaż golem, ale ostatecznie nawet to się mu nie udało. W tej edycji jego postawa i tak była pozytywnym zaskoczeniem. Z powodu wojny, w Warszawie rozegrał wszystkie mecze w roli gospodarza, a to wiązało się z koniecznością dodatkowych podróży.

W drużynie złożonej głównie z młodych Ukraińców szczególnie wyróżniał się ofensywny pomocnik Mychajło Mudryk, który strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Wiosną, jako trzecia drużyna grupy F, wystąpi w Lidze Europy.

Źródło: Getty Images Mychajło Mudryk (w środku) jest największą gwiazdą Szachtara

Real nokautuje

Na wydarzenia z Warszawy nie zamierzał oglądać się Real. Chciał zachować pierwsze miejsce, musiał wygrać. I zrobił to efektownie. Do przerwy prowadził dwoma bramkami po trafieniach z rzutów karnych. Co ciekawe, jedenastkę przed przerwą mieli też goście, ale nie wykorzystał jej Josip Juranović.

Po zmianie stron gospodarze dorzucili jeszcze trzy gole, gości stać było tylko na jedno trafienie. 5:1 - nokaut.

WYNIKI GRUPY F:

Szachtar Donieck - RB Lipsk 0:4

Nkunku (10.), Silva (50.), Szoboszlai (62.), Bondar (68. sam.)

Real Madryt - Celtic Glasgow 5:1

Modrić (6. z karnego), Rodrygo (21. z karnego), Asensio (51.), Vinicius Junior (61.), Valverde (71.) - Jota (84.)