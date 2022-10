Szachtar Donieck dba o bohaterów. Klub sfinansuje leczenie obrońcy Azowstalu

Dianow to żołnierz ukraińskiej piechoty morskiej, który ostatnio odzyskał wolność na skutek wymiany jeńców. Z niewoli wydostał się, będąc na skraju wyczerpania. Stał się jednym z symboli poświęcenia w obronie ojczyzny, a jego historia była również kolejnym przykładem okrucieństwa ze strony najeźdźców.

"Chwała obrońcom Azowstalu"

Dianow, przebywając w rękach Rosjan, schudł około 40 kilogramów. Dziś trudno rozpoznać go, porównując zdjęcia żołnierza sprzed niewoli.

Źródło: AFP/EAST NEWS Mychajło Dianow

- Na posiłek dawali 30 sekund. W ciągu 30 sekund trzeba było zjeść, ile się dało. Chleb specjalnie był bardzo twardy. Chłopcy, którym wybili zęby, nie mogli zdążyć zjeść. Potem trzeba było przestać, wstać i biec - wspominał po uwolnieniu.

Ogromna utrata wagi na skutek głodzenia to niejedyny koszmar, który spotkał Dianowa. Podczas walk w obronie Mariupola i zakładów Azowstal złamał rękę, którą zoperowano mu w bestialski sposób. Jak sam powiedział, zabieg wykonano cążkami i bez znieczulenia. Ramię zrosło się krzywo, a ukraińskie media dodają, że brakuje w nim kilku centymetrów kości. Obecnie Dianow jest tak osłabiony, że nie może nawet poddać się operacji uszkodzonej ręki. Najpierw musi przybrać na wadze przynajmniej 20 kilogramów.

Szachtar Donieck przypomniał o historii Dianowa i innych obrońców Mariupola podczas ostatniego meczu ligowego z Metalistem we Lwowie. W sobotę piłkarze donieckiego klubu wyszli na boisko w koszulkach z jego podobizną i hasłem "Chwała obrońcom Azowstalu".

Ukraiński klub nie poprzestał jednak na tym symbolicznym geście. Tamtejsze media donoszą, że Szachtar weźmie na siebie koszty leczenia ręki żołnierza. Operacja ma zostać przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, kiedy poszkodowany będzie na nią gotowy.



Szachtar aktywnie wspiera też walczące ukraińskie siły zbrojne. Tylko w kilku ostatnich miesiącach wysłał im ponad 22 tony żywności i środków medycznych.