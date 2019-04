Syn Ronaldinho z pierwszym kontraktem. Na testach ukrywał swoją tożsamość

17.01 | Brazylijczyk Ronaldinho, były mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki, zakończył karierę. Ogłosił to Roberto Assis, brat i menedżer bajecznie wyszkolonego piłkarza, swego czasu najlepszego z najlepszych.

Kiedy latem ubiegłego roku po raz pierwszy Joao Mendes pojawił się na testach w młodzieżowym zespole Cruzeiro, nikt nie wiedział, że jest synem słynnego reprezentanta Brazylii.

Tylko dzięki swoim umiejętnościom młody piłkarz został przyjęty do akademii. Dopiero po jakimś czasie wyszło na jaw, kim jest jego ojciec.

"Bardzo obiecujący zawodnik"

14-letni obecnie Joao Mendes podpisał właśnie swój pierwszy młodzieżowy kontrakt, który obowiązuje przez najbliższe sześć lat. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości ma on szansę na profesjonalną umowę.



Bardzo dobrze o synu słynnego ojca wypowiada się dyrektor akademii Cruzeiro Amarildo Ribeiro.

- To bardzo obiecujący zawodnik. Wierzę, że wkrótce dołączy do pierwszej drużyny. To wysoki, świetnie wyszkolony piłkarz. Może grać zarówno jako typowy środkowy pomocnik oraz cofnięty napastnik – ocenia Ribeiro.

Trudne zadanie

Ronaldinho, który piłkarską karierę zakończył w 2015 roku, w futbolu zdobył praktycznie wszystko. Z Brazylią w 2002 roku został mistrzem świata, natomiast z Barceloną w 2006 roku triumfował w Lidze Mistrzów, a w 2005 roku otrzymał Złotą Piłkę, by wymienić tylko te najważniejsze osiągnięcia.

Joao Mendesowi na pewno ciężko będzie się choćby zbliżyć do poziomu ojca. Na razie cieszy się on z tego, co ma.

- Cruzeiro to klub, który otworzył przede mną drzwi. To największy klub w Brazylii, to wielka przyjemność być jego częścią. Dziękuję zarządowi za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Teraz moim marzeniem jest podpisanie profesjonalnego kontraktu i zdobycie bramki, którą zadedykuję naszym kibicom – powiedział Joao Mendes.