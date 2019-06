Jaki ojciec, taki syn. Mały Cristiano Ronaldo ma ofertę ze Sportingu

Lewandowski i Szczęsny z rodzinami na wspólnych wakacjach Po wyczerpującym... czytaj dalej » Zeszłego lata Juventus zapłacił za Cristiano Ronaldo sto milionów euro. Portugalczyk trafił do stolicy Piemontu z Realu Madryt i z miejsca stał się gwiazdą Starej Damy. W 43 spotkaniach strzelił 28 goli i dołożył 13 asyst. Jeszcze lepsze liczby "wykręcił"… jego ośmioletni syn.

Cristiano Ronaldo junior zrobił furorę w trampkarzach Juve. Rozegrał 36 meczów, strzelił w nich 56 goli i zanotował aż 26 asyst. Już w swoim debiucie w zespole U-9 strzelił cztery gole. W kwietniu za to potrzebował tylko 45 minut, aby strzelić siedem goli w jednym z meczów towarzyskiego turnieju na Maderze.

Tata i babcia w roli agentów

Takie osiągnięcia nie przeszły bez echa w Portugalii. Dziennik "Correio da Manha" poinformował, że synem piłkarza zainteresowany jest Sporting. Klub z Lizbony ponoć już negocjuje z Ronaldo i matką Cristiano - Marią Dolores dos Santos Aveiro.



Cristiano's son Junior who plays for Juventus Under-9 team right now.



Ronaldo's boyhood club Sporting Lisbon wants to sign him in their academy & have contacted his grandmother Dolores Aveiro for the move.



WOW! pic.twitter.com/yB5LQ4PtZF — Saleemk7a7n (@saleemk7a7n) 12 czerwca 2019

Syn gwiazdora reprezentacji Portugalii poszedłby w ślady ojca. Cristiano Ronaldo trafił do Sportingu, gdy miał dwanaście lat. Pięć lat później zagrał jeden sezon w pierwszym zespole, który zaowocował transferem do Manchesteru United. "CR7" trafił na Old Trafford w 2003 r. za 12 mln funtów.