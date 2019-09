Tragedia na przyjęciu urodzinowym. Nie żyje syn Cafu

Danilo w środę wieczorem grał w piłkę na przyjęciu urodzinowym swojej siostry. Według relacji gazety "O Globo", mężczyzna po zaledwie dziesięciu minutach poczuł się źle. Natychmiast zabrano go do szpitala w Sao Paulo.



Lekarze nie byli w stanie go uratować. Danilo miał 30 lat. Był najstarszym synem Cafu, który ma jeszcze dwójkę dzieci - córkę i syna.

"Życzymy wiele siły"

Wyrazy współczucia płyną od kibiców z całego kraju, także ze strony brazylijskich klubów. "Sao Paulo Futebol Club głęboko ubolewa nad śmiercią Danilo, syna Cafu. Życzymy najbliższym wiele siły" - napisał w mediach społecznościowych sześciokrotny mistrz kraju, gdzie wielką karierę zaczynał Cafu.



O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Danilo, filho do @officialcafu. O clube se solidariza e deseja muita força aos familiares e amigos do ídolo tricolor. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 5, 2019



49-letni były obrońca wywalczył wszystkie najważniejsze trofea w futbolu. Dwukrotnie zostawał mistrzem świata (1994, 2002), w reprezentacji Canarinhos rozegrał łącznie 142 spotkania i zdobył 5 bramek. W barwach Milanu sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Występował także w Realu Saragossa oraz w Romie.