Zwolnienia w Hiszpanii i we Francji. Trenerzy wylecieli po kilku miesiącach

Gallego został szkoleniowcem Espanyolu na początku czerwca. Pod jego wodzą zespół przeszedł kwalifikacje Ligi Europy, a w dwóch dotychczasowych spotkaniach w fazie grupowej zanotował zwycięstwo i porażkę.

Najgorszy start w historii

Drużynie słabo wiedzie się zaś w hiszpańskiej ekstraklasie - z ośmiu dotychczasowych meczów wygrała zaledwie jeden, dwa razy zremisowała i zanotowała pięć porażek. Z pięcioma punktami na koncie zajmuje 19., przedostatnie miejsce w tabeli. Tak fatalnego początku w lidze nie miał wcześniej żaden inny szkoleniowiec Espanyolu. Czarę goryczy w odczuciu władz klubu przelała niedzielna porażka z Realem Mallorca 0:2.



5 - David Gallego has earned five points after eight @LaLigaEN games, the worst Espanyol's manager starting in the competition ever (level with Albéniz in 1944, Petrovic in 1991, Sabaté between 1991 & 1992 & Galca between 2015 & 2016). Eave pic.twitter.com/eqimtjn7Pu — OptaJose (@OptaJose) October 7, 2019





Z kryzysu klub ze stolicy Katalonii spróbuje wyprowadzić Pablo Machin, który jeszcze w poniedziałek został mianowany na nowego trenera.

Machin zwrócił na siebie uwagę, gdy prowadząc Gironę, wprowadził ją dwa lata temu - po raz pierwszy w historii klubu - do La Liga. W minionym sezonie był szkoleniowcem Sevilli. Po udanym początku rozgrywek nastąpiła jednak gorsza passa jego podopiecznych i został zwolniony w marcu.

Nieudany debiut

Los Gallego podzielił Sylvinho, który w maju został zatrudniony w Lyonie i był to jego debiut w charakterze pierwszego trenera. Były lewy obrońca, który zakończył piłkarską karierę w 2011 roku, później pracował m.in. jako asystent Roberto Manciniego w Interze Mediolan.

Cierpliwość do byłego reprezentanta Brazylii szybko się jednak skończyła. Zespół z Lyonu kiepsko spisuje się w Ligue 1, zajmuje 14. miejsce w tabeli, a w dziewięciu spotkaniach zdobył tylko dziewięć punktów (dwa zwycięstwa, trzy remisy i cztery porażki). W niedzielę przegrał Derby Rodanu 0:1 z St Etienne.



OL has decided to implement a procedure that could lead to the termination of the employment contract of Mr. Sylvio Mendes Campo Júnior.



During the course of this procedure training will be provided by Mr. Gerald Baticle under the direction of the sports director Juninho. pic.twitter.com/3v0P7NiD8s — OL English (@OL_English) October 7, 2019





I chociaż trzeciej drużynie poprzedniego sezonu lepiej wiedzie się w Lidze Mistrzów, w której w dwóch meczach zdobyła cztery punkty i zajmuje drugie miejsce w grupie G, 45-latek pożegnał się z posadą.

Jego tymczasowym następcą został Gerald Baticle.