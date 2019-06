Świetna inauguracja mistrzostw Europy. Pięć goli i wygrana Polaków

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ NA ŻYWO

Mecz Biało-Czerwonych z Belgami rozpoczął mistrzostwa Europy do lat 21. Graliśmy w miejscu specjalnym, bo w Reggio Emilii, gdzie w 1797 roku Józef Wybicki stworzył polski hymn. 222 lata później zaśpiewali go na murawie nasi piłkarze.

Młodzi Polacy nominowani do prestiżowej nagrody. Jeden to bramkarz, a drugi obrońca Włoski dziennik... czytaj dalej » Problemy żołądkowe wykluczyły z gry Roberta Gumnego. Jego miejsce zajął w pierwszym składzie Karol Fila. Pogoda we Włoszech nie rozpieszczała. W godzinie rozpoczęcia spotkania termometry wskazywały 30 stopni.

Nerwowy początek Polaków

Podopieczni Czesława Michniewicza zaczęli słabiutko. To rywale utrzymywali się dłużej przy piłce, kreowali okazje. W 14. minucie Orel Mangala trafił w słupek. Chwilę później nie mieliśmy już tyle szczęścia. Przedzierający się lewą stroną Isaac Mbenza, płasko podał do Aarona Leya, a ten zupełnie niepilnowany wpakował z bliska piłkę do siatki. Napastnik Belgów wyszedł pomiędzy dwójką polskich obrońców i nie miał problemu ze zdobyciem pierwszej bramki.

Podopieczni Michniewicza nie zdążyli otrząsnąć się po golu, a w następnej akcji Siebe Schrijvers wpadł w pole karne, ograł jak chciał defensorów, ale na nasze szczęście fatalnie przestrzelił. Polacy mogli odetchnąć, że nie przegrywali 0:2.

Gol dodał wiary

Biało-Czerwoni przetrwali słabszy moment i w końcu zaczęli grać w piłkę, a nie tylko przeszkadzać Belgom. W 27. minucie niespodziewanym strzałem zza szesnastki popisał się Szymon Żurkowski. Ku zdziwieniu bramkarza futbolówka wpadła tuż przy słupku. Mieliśmy wyrównanie. Wyrównała się również gra. W końcówce pierwszej połowy świetną szansę miał Dawid Kownacki, ale jest strzał cudem wybił belgijski bramkarz.

Na drugą połowę Polacy wyszli w zupełnie innych nastrojach. Trema z początku meczu spadła. Tym razem nie dali się zepchnąć do obrony. Efekt? W 52. minucie Filip Jagiełło dośrodkował z rzutu rożnego, a Krystian Bielik strzałem głową skierował piłkę do siatki. Gol obrońcy Charltonu był nagrodą za jego świetną grę w niedzielę.

Teraz Włosi

Od momentu prowadzenia taktyka Polaków była prosta – zabezpieczyć tyły i nastawiać się na kontry. W 78. minucie świetną akcję przeprowadził Żurkowski. Nowy gracz Fiorentiny ładnie ograł obrońcę i wyłożył piłkę do Sebastiana Szymańskiego, który huknął pod poprzeczkę. Było 3:1.

Kilka minut później odpowiedzieli Belgowie. Tym razem strzałem głową po wrzutce z rzutu rożnego Kamila Grabarę pokonał Dion Cools. W końcówce Belgowie mocno przycisnęli, ale nie zdołali wyrównać. Polacy sięgnęli po cenne trzy punkty. - Wynik poszedł w świat. To jest najważniejsze. Chwalę drużynę za mądrość i poświęcenie - powiedział na gorąco po spotkaniu przed kamerami TVP Michniewicz.

O godz. 21 odbędzie się drugi mecz naszej grupy. Gospodarze turnieju Włosi zmierzą się z Hiszpanami. Kolejne spotkanie Biało-Czerwonych w środę, kiedy w Bolonii zmierzymy się z Italią.



90+4' KONIEC!



W pierwszym meczu na #U21EURO wygrywamy z Belgią 3:2!

Polska - Belgia 3:2 (1:1)

Bramki: 0:1 Aaron Leya Iseka (16), 1:1 Szymon Żurkowski (26), 2:1 Krystian Bielik (52-głową), 3:1 Sebastian Szymański (79), 3:2 Dion Cools (84-głową)

Żółte kartki: Polska - Krystian Bielik, Kamil Grabara, Kamil Jóźwiak; Belgia - Wout Faes, Dodi Lukebakio.

Sędzia: Istvan Kovacs (Rumunia).