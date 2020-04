Beckham z Oxfordu, Maradona z Buenos Aires i inni. "Brawa dla pracowników służby zdrowia"

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Brawa w ostatnich tygodniach to symbol wsparcia i podziękowania dla wszystkich tych, którzy walczą na pierwszej linii z koronawirusem.

"Piłka nożna wspiera bohaterów ludzkości" – reklamuje swoje wideo FIFA.

Dziękuje cały świat

Od pierwszych sekund słychać i widać aplauz z różnych części świata. David Beckham bije brawo z Oxfordu, Sergio Ramos i Ronaldo z Madrytu. Są również Brazylijczycy Kaka (on z Sao Paulo) i Roberto Carlos z córkami (Madryt).

Z Chin pozdrawia lekarzy mistrz świata z 2006 roku, a dziś trener Fabio Cannavaro. Są brawa także z Senegalu, od jednego z najlepszych piłkarzy w historii tego kraju El Hadji Dioufa.

Nie zabrakło również Brazylijki Marty, najbardziej utytułowanej piłkarki w dziejach.



To all the health care workers and other professionals who keep working like true heroes, an infinite applause. #HumanitysHeroes taking the fight to #COVID19#WeWillWin#FIFA



https://t.co/7ubVCNHvvJpic.twitter.com/jsHyorFJDJ — FIFA.com (@FIFAcom) April 18, 2020





Pracują jak prawdziwi bohaterowie

W pewnym momencie dziękują lekarzom i całej reszcie pracowników medycznych Diego Maradona i Pele.

To "niekończące się brawa dla wszystkich pracowników służby zdrowia i innych, którzy pracują jak prawdziwi bohaterowie" – wyjaśniają napisy na końcu filmu.

Później są podziękowania w różnych językach - "merci", "gracias", "obrigado" i wiele innych. A już zupełnie na koniec zapowiedź po angielsku, ale doskonale rozumiana: "Zwyciężymy".