"Independent": Bayern Monachium chce dyrektora sportowego Arsenalu

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Mislintat od 2006 do 2017 roku był pracownikiem Borussii Dortmund. Zaczynał od roli skauta, a kończył jako dyrektor. To właśnie on sprowadził na Signal Iduna Park Roberta Lewandowskiego, Shinji Kagawę czy Marco Reusa. Później przeniósł się do Arsenalu, gdzie został szefem skautów. Jednak trudno mu się odnaleźć na Emirates, odkąd z klubem pożegnali się wieloletni menedżer Arsene Wenger oraz dyrektor zarządzający Ivan Gazidis.

Obecnie Mislintat jest zmuszony do kontaktów z dyrektorem ds. sportowych Raulem Sanllehim. Ich współpraca nie układa się najlepiej – według "Independent" panowie unikają się jak ognia, albowiem mają zupełnie inny pomysł na politykę transferową klubu.

Co więcej, pozycja Niemca osłabła odkąd większą władzę dostał menedżer Unai Emery. W efekcie kilku zawodników rekomendowanych przez byłego skauta Borussii nie przeniosło się do północnego Londynu.

Niewykluczone, ze Mislintat wkrótce powróci do ojczyzny. Bardzo poważnie zainteresowany jego zatrudnieniem jest Bayern Monachium. W stolicy Bawarii miałby on zdecydowanie więcej do powiedzenia. Poza tym najważniejsze osoby na Allianz Arena chcą odmłodzić zespół, co dałoby mu duże pole do popisu.

W przeszłości Bayern już raz chciał pozyskać Mislintata, gdy do Stuttgartu odchodził ówczesny dyrektor techniczny Michael Reschke. Wówczas się nie udało. Być może druga próba zakończy się dla Bawarczyków powodzeniem.