Drakońska kara. Zakaz stadionowy dwa razy dłuższy od wieku kibica

Do budzących grozę scen doszło pod koniec lutego w Eindhoven. W trakcie rewanżowego meczu Ligi Europy między PSV a Sevillą jeden z miejscowych kibiców wbiegł na murawę i rzucił się z pięściami na bramkarza gości.

Kolejny skandaliczny wybryk, ucierpiał ten sam bramkarz Marko Dmitrović... czytaj dalej » W doliczonym czasie gry prowadzili 1:0, a Dmitrović nie spieszył się ze wznowieniem gry spod własnej bramki. To rozjuszyło jednego z kibiców, który wbiegł na murawę i pięścią próbował uderzyć Serba w twarz. Trafił, ale nie z pełną mocą, a Serb zareagował błyskawicznie, pacyfikując boiskowego intruza. Od wymierzenia sprawiedliwości się powstrzymał.

Sędzia przerwał spotkanie, ale niedługo później je wznowił. Dmitrović zapewnił go, że czuje się dobrze. Podczas pomeczowych wywiadów widać było zadrapanie na jego szyi.

"To się mogło źle skończyć"

- Nie zamierzam mówić, co tak naprawdę chciałem zrobić. Cieszę się, że go widziałem i zdołałem go powalić. Na szczęście się powstrzymałem, bo to się mogło źle skończyć. Szkoda, że takie rzeczy dzieją się na boisku piłkarskim. UEFA powinna interweniować i z tym skończyć - mówił bramkarz, którego cytował hiszpański dziennik "AS".

Skończyć z tym postanowił sam klub. 20-latek otrzymał 40-letni zakaz stadionowy.

Kara jest surowa, ale kibic sam się o nią prosił - w czasie incydentu ciążył już na nim krajowy zakaz stadionowy nałożony przez holenderską federację (obowiązywał do 2026 roku). Działał więc w warunkach recydywy.

Chuligan tłumaczył, że dostał się na stadion na podstawie biletu kolegi, co będzie przedmiotem osobnego postępowania. Przez dwa lata kibic nie będzie też mógł nawet przebywać w okolicy Philips Stadium.

PSV już zapowiedziało, że będzie domagało się od 20-latka zadośćuczynienia za wszelkie finansowe szkody. A te mogą iść w setki tysięcy euro, bo UEFA takie sprawy traktuje surowo.

Ale to nie wszystko. W związku z wybrykiem w został też skazany przez sąd na trzy miesiące więzienia.

Agresywny kibic będzie mógł wrócić na stadion PSV, gdy będzie miał 60 lat.