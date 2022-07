Następca Lewandowskiego już strzela. Bayern z Superpucharem Niemiec

Do śmiesznej sytuacji doszło podczas meczu Hoffenheim – Union Berlin w 2. kolejce Bundesligi. Piłkarz gospodarzy Christoph Baumgartner przypadkowo wpadł na sędziego liniowego, przez co obaj się wywrócili. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Pod koniec spotkania Freiburg – Bayern w 28. kolejce Bundesligi doszło do ogromnego zamieszania. Nagle na boisku znajdowało się aż 12 graczy gości. Z murawy nie zszedł Kingsley Coman. Zobacz tę sytuację.

W meczu otwierającym sezon Bundesligi tradycyjnie mierzą się aktualny mistrz Niemiec (Bayern) i zdobywca krajowego pucharu (RB Lipsk).

W sobotni wieczór w Lipsku rządzili monachijczycy, którzy sięgnęli po jubileuszowy - dziesiąty - Superpuchar w historii klubu.

Nokaut do przerwy

Lewandowski uderza w Bayern: powiedziano wiele kłamstw na mój temat Robert... czytaj dalej » Bayern objął prowadzenie już w 14. minucie. Jamal Musiala wykorzystał błędy obrońców gospodarzy i płaskim strzałem pokonał bramkarza Petera Gulacsiego.

Odpowiedź ekipy RB Lipsk nadeszła błyskawicznie, ale radość trwała krótko. Christopher Nkunku zachował zimną krew, przechytrzył Manuela Neuera w sytuacji sam na sam, ale francuski napastnik był na pozycji spalonej.

Goście podwyższyli prowadzenie w minucie 31. Musiala podał do biegającego po lewym skrzydle Serge'a Gnabry'ego, a ten wyłożył piłkę do Sadio Mane. To była formalność. Senegalczyk, sprowadzony z Liverpoolu jako następca Roberta Lewandowskiego, wbił drugiego gola w nowym zespole (wcześniej trafił w sparingu z DC United).

Bayern kontrolował wydarzenia na boisku i przed przerwą zdobył trzecią bramkę. Musiala wystąpił tym razem w roli asystenta, a do siatki trafił obrońca Benjamin Pavard. To był nokaut.

Źródło: PAP/EPA Sadio Mane zdobył bramkę dla Bayernu

Pogoń RB Lipsk

Gospodarze próbowali odrabiać straty. W 56. minucie poprzeczkę po strzale głową obił Andre Silva, a cztery minuty później niepewnie interweniującego Neuera pokonał Marcel Halstenberg.

Monachijczycy niedługo wrócili do trzybramkowego prowadzenia. W minucie 66. z bliska do siatki trafił Gnabry.

Zespół z Lipska mimo to ruszył w pogoń. W 77. minucie pewnie rzut karny wykorzystał Nkunku, a w 89. gola wbił rezerwowy Dani Olmo. Mistrzowie Niemiec byli zaskoczeni, ale przetrwali kolejne ataki rywala. W doliczonym czasie postawili jeszcze kropkę nad i. Wynik na 5:3 ustalił po kontrze Leroy Sane.

Rozgrywki niemieckiej ekstraklasy rozpoczną się 5 sierpnia. Tego dnia Bayern zagra na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. RB Lipsk w pierwszej kolejce zmierzy się z VfB Stuttgart.

RB Lipsk - Bayern Monachium 3:5 (0:3)