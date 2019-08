"Od bezrobocia do chwały". Nowy, niespodziewany bohater Liverpoolu

5 sierpnia - wtedy The Reds poinformowali o ściągnięciu bramkarza, który w ostatnich latach był zmiennikiem Łukasza Fabiańskiego w West Hamie. W Londynie Polak nie dawał jednak powodów do zmian i w efekcie 32-letni Hiszpan zagrał tylko pięć razy w poprzednim sezonie, a ostatni jego mecz miał miejsce już dawno temu, bo 26 stycznia. Młoty przegrały wówczas 2:4 z Wimbledonem w Pucharze Anglii. Pod koniec maja stało się jasne, że klub nie przedłuży z nim wygasającej po sezonie umowy. Na znalezienie nowego pracodawcy czekał ponad miesiąc.

Zdał egzamin

Hiszpan nie spodziewał się z pewnością, że przyjdzie mu tak szybko zadebiutować w nowych barwach. Już w pierwszym meczu nowego sezonu - z Norwich - Alisson doznał kontuzji łydki. W 39. minucie więc na murawę Anfield wbiegł Adrian. Do końca spotkania puścił tylko jednego gola, a The Reds wygrali 4:1.

Po meczu stało się jasne, że Hiszpan może wskoczyć do bramki Liverpoolu nawet na "dwa miesiące", na tyle bowiem oceniono przerwę w grze pierwszego golkipera drużyny.

I tak o to Adrian został tymczasowym podstawowym bramkarzem wicemistrzów Anglii. Kolejny test dla niego był znacznie poważniejszy: starcie o Superpuchar Europy z Chelsea w Stambule.

Hiszpan zdał go bardzo dobrze. Długo był pierwszoplanową postacią swojej drużyny. W drugiej połowie dogrywki przy stanie 2:1 dla liverpoolczyków sfaulował jednak w polu karnym Tammy'ego Abrahama i sędzia bez wahania podyktowała rzut karny. Na gola zamienił go Jorginho.

Bramkarz Liverpoolu zrehabilitował się w konkursie rzutów karnych. Wprawdzie cztery strzały przepuścił, ale piąty, Abrahama, zatrzymał. Po chwili utonął w objęciach kolegów z zespołu i samego Kloppa.

"Szalony tydzień"

- Co za historia. Adrian! Jak Rocky - wykrzyczał w wywiadzie na murawie w Stambule szkoleniowiec Liverpoolu.



- To był szalony tydzień - stwierdził niespodziewany bohater. - Bardzo się cieszę ze zdobytego pucharu. Jestem szczęśliwy, że gram dla Liverpoolu i się cieszę ze względu na naszych kibiców, którzy świętują z nami. To był długi mecz, ale zakończony szczęśliwie - podsumował.

Urodzonego w Sewilli bramkarza chwalą w czwartek wszystkie dzienniki sportowe w Hiszpanii. "Adrian - od bezrobocia do chwały" - obwieszcza z dumą "AS". "Hiszpan, który 10 dni temu nie miał drużyny, dał czwarty Superpuchar Liverpoolowi, wykonując decydującą paradę w serii karnych" - zachwycają się bramkarzem dziennikarze.

"Nowy bohater Liverpoolu" - to z kolei tytuł dziennika "Marca". "Nałożył koronę poprzez obronienie ostatniego karnego w serii jedenastek" - czytamy.

