Suarez, Tyson i Mourinho. Najbardziej znienawidzeni w sporcie

Głosować mogli kibice. W ten sposób powstał ranking 10 sportowców, którzy niekoniecznie wzbudzają pozytywne emocje.



Najbardziej dostało się Suarezowi, choć ogromnych piłkarskich umiejętności odmówić mu nie można. Gdzie się nie pojawił, potrafił regularnie strzelać gole. Kolekcjonował trofea, grając w Ajaksie Amsterdam i Liverpoolu, a obecnie robi to w Barcelonie.



32-letni Urugwajczyk ma też sporo na sumieniu. Notoryczne nurkowanie w polu karnym, ręka przeciwko Ghanie w MŚ 2010 (eliminująca drużynę z Afryki z turnieju), ugryzienie Włocha Giorgio Chielliniego na kolejnym mundialu czy rasistowski atak na Francuza Patrice'a Evrę.

Źródło: Getty Images Luis Suarez

"Bestia" na podium

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazło się łącznie siedmiu przedstawicieli futbolu. Na drugim miejscu wylądował Joey Barton, jeden z najbardziej kontrowersyjnych angielskich piłkarzy. Barton potrafił pobić kolegę z drużyny, od awantur nie stronił również poza boiskiem. W język też się nie gryzie, ostro krytykując wszystkich, którzy mu podpadną.



Poza Suarezem i Bartonem w niechlubnym rankingu znaleźli się portugalski menedżer Jose Mourinho oraz zawodnicy: Diego Costa, Sergio Ramos, Diego Maradona oraz Roy Keane.

Źródło: Getty Images Jose Mourinho



Na podium pojawił się również Mike Tyson, najmłodszy król wagi ciężkiej w historii boksu. W czasach swojej wielkości wręcz demolował rywali. Ale i wywoływał skandale. Być może największy w tej dyscyplinie, gdy w 1997 roku odgryzł kawałek ucha Evanderowi Holyfieldowi. Nie bez powodu był "Bestią", nazywano go także "Najgorszym Człowiekiem na Ziemi".

Źródło: Getty Images Mike Tyson

Miejsce dla krykiecisty

Szóste miejsce zajął kolega po fachu Tysona - Floyd Mayweather, niepokonany w 50 pojedynkach na zawodowym ringu. Na Instagramie ma ponad 22 miliony obserwujących. Tam regularnie chwali się zarobionymi milionami dolarów.



Ósme miejsce w rankingu należy do australijskiego krykiecisty Davida Warnera.