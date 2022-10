Nietypowe kłopoty Bayernu. Klubowi kucharze zastrajkowali

Incydent ten związany jest z poważnymi problemami prawnymi szefa kuchni Alfonsa Schuhbecka. Lata lecą, Bayern dalej niepokonany. Padł rekord Realu Piłkarze Bayernu... czytaj dalej »

Bayern ureguluje zaległości

Bayern przekazuje wynagrodzenia należącej do niego firmie, a następnie są one rozdzielane pomiędzy jej pracowników. Kucharze gotujący dla mistrzów Niemiec przestali jednak otrzymywać pensje, gdyż konta 73-latka zostały zablokowane z powodu zarzutów dotyczących uchylania się od płacenia podatków.

"W związku z faktem, że firma Schuhbecka od paru miesięcy nie wypłacała wynagrodzeń, kilka zatrudnionych przez nią osób po raz pierwszy nie pojawiło się dzisiaj w pracy. Postaramy się utrzymać nasze działania, na ile to tylko możliwe" - przekazał w środę zespół klubowych kucharzy Bayernu w wewnętrznym komunikacie, do którego dotarł "Bild".

Znanemu szefowi kuchni zarzuca się oszustwa podatkowe opiewające na kwotę ponad 2 milionów euro. W środę rozpoczął się proces w jego sprawie przed sądem okręgowym Monachium.



Bayern nie chce być kojarzony z tą aferą i zapewnił pracowników kuchni, że zaległości wobec nich zostaną natychmiast uregulowane. "Bild" poinformował również, że mimo takich kłopotów nikt w bawarskiej drużynie nie musiał w środę chodzić głodny i posiłki zostały wydane zgodnie z planem.

Mistrzowie Niemiec mogą więc skupić się na przygotowaniach do nadchodzącego hitu Bundesligi. Już w sobotę Bayern zmierzy się z Borussią Dortmund.