Cash i Bednarek bez trenera. Gerrard zwolniony z Aston Villi

Gerrard prowadził Aston Villę od listopada 2021 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Deana Smitha. W tym czasie prowadzony przez niego klub z Birmingham wygrał zaledwie 13 z 40 meczów we wszystkich rozgrywkach, osiem remisując i aż 19 przegrywając.

Drużyna Gerrarda blisko strefy spadkowej

O losie byłej legendy Liverpoolu - czyli ekipy, w której Gerrard występował jako piłkarz w latach 1998-2015 - w dużej mierze decydowały wyniki osiągane w obecnym sezonie.

Po 11 kolejkach drużyna Matty'ego Casha oraz Jana Bednarka zajmowała bowiem odległe 17. miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów. W Premier League The Villans zawodzili głównie w ofensywie, strzelając w sumie tylko siedem goli (drugi najgorszy wynik po Wolverhampton - przyp. red.).

"Chcielibyśmy podziękować Stevenowi za jego ciężką pracę i zaangażowanie oraz życzyć mu powodzenia w przyszłości" - napisano w krótkim komunikacie na stronie internetowej.



Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022





Gerrard jest piątym trenerem, który stracił pracę w Premier League w trwających rozgrywkach. Wcześniej ze swoimi zespołami rozstali się Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea), Graham Potter (Brighton) oraz Bruno Lage (Wolverhampton).