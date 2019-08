Steven Gerrard: nie boimy się piłkarzy Legii, szanujemy ich

Legia zmierzy się ze szkocką drużyną w czwartkowy wieczór. Spotkanie wzbudza zainteresowanie w Warszawie, bo do stolicy zawitał w końcu renomowany rywal. Wcześniej piłkarze Aleksandara Vukovicia grali z mało atrakcyjnymi przeciwnikami z Gibraltaru, Finlandii oraz Grecji.

Legenda na trenerskiej ławce

Rangersi to interesujący rywal również ze względu na osobę trenera, którym jest Steven Gerrard. 39-latek to legenda angielskiego futbolu, niemal przez całą karierę związany ze słynnym Liverpoolem. To dla niego drugi sezon w roli szkoleniowca drużyny z Glasgow. W pierwszym doprowadził zespół do wicemistrzostwa kraju.



PRESS CONFERENCE: Steven Davis and Steven Gerrard spoke to the press tonight to preview the match against Legia Warsaw.



Watch the match against Legia LIVE exclusively on @RangersTV tomorrow night. Full information: https://t.co/rQmlS431Vypic.twitter.com/XXP7I4GkZg — Rangers Football Club (@RangersFC) August 21, 2019





- Interesuje nas zarówno faza grupowa Ligi Europy, jak i mistrzostwo Szkocji. Rangersi muszą walczyć o zwycięstwa na każdym froncie. To ważne z powodów finansowych - powiedział w środę, cytowany przez oficjalną stronę internetową Legii.

Gerrarda zapytano, czy szczególnie obawia się któregoś z zawodników warszawskiej drużyny, ale Anglik nie chciał się nad tym szczególnie rozwodzić.

Niesamowite zainteresowanie. Na Legii możliwy pierwszy komplet od dawna Przed drużyną... czytaj dalej » - Nie boimy się żadnego piłkarza Legii. Szanujemy ich wszystkich, to wielki, europejski klub. Zespół ten jest dobrze zorganizowany i nie traci bramek. Nie jestem typem trenera, który wypowiadałby się na temat poszczególnych zawodników 24 godziny przed meczem. Uważam, że to niepotrzebne - mówił.

Wszystko rozstrzygnie się w Glasgow

- Kluczowe jest, abyśmy zagrali na swoim poziomie, jak w meczu z Midtjylland. Wierzę w swoich zawodników. Wiem, że możemy wyjść i strzelać gole. Legia może próbować grać pressingiem, a my musimy się temu przeciwstawić - ocenił Gerrard, który spodziewa się trudnej przeprawy dla swoich podopiecznych.

Wojskowi nie stracili jeszcze w eliminacjach Ligi Europy żadnego gola, na co trener Rangersów również zwracał uwagę.

- Będzie to ciężki test i bardzo wyrównany mecz. Stają naprzeciwko siebie dwa wyrównane zespoły mające ten sam cel. Wierzę w swoich zawodników. Atmosfera tego stadionu może wyzwolić w nich coś więcej. Myślę, że ten dwumecz nie rozstrzygnie się jutro - stwierdził.

- Mam dobre wspomnienia z Polski tym bardziej, że zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw świata. Jest tutaj wielu kibiców Liverpoolu, którzy dawali mi wsparcie. Gra się tutaj ciężko, ponieważ kibice potrafią stworzyć bardzo nieprzyjemną dla gości atmosferę. Moi zawodnicy muszą stawić temu czoła - powiedział.

Spotkanie przy Łazienkowskiej rozpocznie się o godzinie 20. Rewanż w przyszły czwartek w Glasgow.