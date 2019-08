Steven Gerrard ostrożny przed Legią. "Ten mecz nie ma faworyta"

Gerrard przyjedzie na Łazienkowską. Pewna wygrana i awans Glasgow Rangers Nie było... czytaj dalej » Legenda Liverpoolu na Ibrox Park pracuje od początku poprzedniego sezonu. To pierwszy seniorski zespół Gerrarda w jego trenerskiej karierze. Celem Szkotów jest zawojowanie Ligi Europy. The Gers o fazę grupową rozgrywek będą bili się z Legią. Pierwszy mecz w czwartek (22 sierpnia) na Łazienkowskiej. Rewanż tydzień później.

- Legia to zespół, który ma doświadczenie w Europie. Zasługuje na szacunek. Widziałem, że w ostatnich meczach nie tracą bramek. Czeka nas wyjazd na nieprzyjazny teren, ale czekamy na ten mecz z niecierpliwością. To będzie świetne widowisko. Szanse oceniam pół na pół - stwierdził Gerrard.

Rangers wydają się być murowanym faworytem do awansu. Legia z trudem przeszła Atromitos Ateny, Szkoci zaś rozstrzelali FC Midtjylland. W Danii wygrali 4:2, w Glasgow 3:1. Początek sezonu mają wyśmienity.

Rangers start to the season:



Beat St Joseph's 4-0

Beat St Joseph's 6-0

Beat Progres 2-0

Drew with Progres 0-0

Beat Kilmarnock 2-1

Beat Midtjylland 4-2

Beat Hibs 6-1

Beat Midtjylland 3-1



Eight games, seven wins, two games from the Europa League group stages.



What. A. Start. pic.twitter.com/KNbXfkkkJr — bet365 (@bet365) August 15, 2019

- Jestem bardzo zadowolony z tego dwumeczu. Drużyna zagrała świetnie i zasłużyła na awans. Odpuściliśmy ostatnie 30 minut drugiego meczu, gra była zbyt beztroska, dlatego straciliśmy bramkę. To dla nas lekcja na przyszłość. Liczę na to, że to się nie powtórzy - zaznaczył Gerrard.