Niesamowity gol Polaka z własnej połowy. "Czasami musisz dostawić głowę"

Angielscy dziennikarze pytają - co łączy Galińskiego z Davidem Beckhamem, Rivaldo, Xabim Alonso czy Waynem Rooney'em? Wszyscy oni strzelili efektowne gole z własnej połowy. Jest jednak jedna drobna różnica - gwiazdy futbolu piłkę kopały.

"Nie wiem, co tam się wydarzyło"

W 62. minucie meczu The Northern Premier League pomiędzy FC United a Bosford United Galiński przed linią środkową ruszył w stronę górnej piłki i dynamicznie uderzył ją głową. Futbolówka przeleciała kilkadziesiąt metrów i mocno odbiła się od murawy. Golkiper Cameron Belford wyszedł za daleko na przedpole, a kozłująca piłka przelobowała go, po czym wpadła do bramki.



"O mój Boże! Nie wiem, co tam się wydarzyło" - emocjonował się zdziwiony komentator telewizyjny.



For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr#slabheadstef@SoccerAM@BBCMOTDpic.twitter.com/oRIE8WXS47 — Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019

Galiński: chyba nie wpadnie?

Piłkarz Liverpoolu w Księdze Rekordów Guinnessa. "To dla mnie honor" Trent... czytaj dalej » Galiński niezwykle ucieszył się ze swojego gola. Z radości przebiegł pół boiska i ślizgiem rzucił się na murawę.



- To był jeden z najszybszych sprintów tego meczu - śmiał się Polak, cytowany przez bostonstandard.co.uk. - Czasami po prostu musisz dostawić głowę. I to jest moja robota! Nigdy nie strzeliłem gola z własnej połowy, nawet kiedy jako junior grałem na małych boiskach. Tym razem chciałem uderzyć piłkę jak najmocniej. Potem tylko za nią patrzyłem i mówiłem sobie w duchu: "Chyba nie wpadnie? Wpadnie? A jednak wpadła!". Ja miałem szczęście, a bramkarz pecha - cieszył się Galiński.

Nie pierwszy raz

Jego gol przyczynił się do wygranej zespołu Bosford United 3:1, a oryginalne wideo z wyjątkowym trafieniem z ósmej ligi angielskiej zostało wyświetlone już ponad 100 tysięcy razy.



- Sześć lat temu dołączyłem do mediów społecznościowych, ale tak obserwowany jeszcze nie byłem. Co chwilę ktoś udostępnia film z moim golem. To wariactwo - ocenił Galiński, który w przeszłości był powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski, ale nigdy w niej nie zagrał.



Dziennikarze na Wyspach przypominają, że w przeszłości był już zawodnik, który strzelił gola głową z własnej połowy. W 2011 roku w meczu ligi norweskiej Odd Grenland - Tromso IL w ten sam sposób trafił Jone Samuelson. Wówczas bramkarza w ogóle nie było między słupkami. Nie zdążył on wrócić na posterunek po wyprawie na pole karne rywali, w samej końcówce meczu.