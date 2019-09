Komentarz prezesa PZPN i kąśliwa riposta Wichniarka. "Niby potencjał, a wyników brak"

- To zgrupowanie może być jednym z ważniejszych, jeżeli chodzi o całe eliminacje. Podobnie ten dwumecz może okazać się najważniejszy, przy dobrych wynikach. Może dużo dać, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że łatwo nie będzie - przyznał przed spotkaniami ze Słowenią i Austrią Robert Lewandowski.

Lewadnowski: to zgrupowanie może być najważniejsze

03.09 | Chociaż na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji pojawił się pierwszy raz, to z wieloma piłkarzami obecnej kadry miał okazję trenować już wcześniej. - Fajnie zostałem przyjęty przez chłopaków - przyznał Krystian Bielik.

03.09 | - Zachować koncentrację - podkreślają piłkarze reprezentacji Polski przed meczami ze Słowenią i Austrią w eliminacjach mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni odbyli we wtorek jeden trening.

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

W ostatnim meczu Krzysiek grał 30 minut. Mógł praktycznie strzelić trzy gole, zabrakło troszeczkę szczęścia. Dlatego jestem spokojny o to, że wspólnie z innymi kolegami z reprezentacji, szczególnie z Robertem Lewandowskim, będą skuteczni - przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej selekcjoner Jerzy Brzęczek.

"Chodził i ciągle gadał o tym meczu". Polak zamierza odpowiedzieć mu na boisku Grają razem w... czytaj dalej » Na kanale "Prawda Futbolu" zamieszczono nagranie, na którym dziennikarz Mateusz Borek i Artur Wichniarek dyskutują na temat ustawienia reprezentacji Polski na spotkanie ze Słowenią.

Były napastnik woli, by selekcjoner Jerzy Brzęczek wystawił w pierwszym składzie jednego snajpera. W dyskusję włączył się Boniek. I się zaczęło.

Wymiana uprzejmości

Prezes PZPN jasno dał do zrozumienia, że pomysł Wichniarka nie przypadł mu do gustu. Nie omieszkał przy tym wbić szpili byłemu piłkarzowi m.in. Widzewa Łódź, Herthy Berlin i Arminii Bielefeld.

"Wichniar chce grać jednym napastnikiem? Jeżeli trener Brzęczek miałby Lewandowskiego i Wichniarka do dyspozycji, to pewnie by tak było" – napisał Boniek.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Były reprezentant Polski również zaatakował kąśliwie.

"Na pewno by tak było panie prezesie, gdyż moja kariera reprezentacyjna przypomina trochę pana trenerską. Niby potencjał, a wyników brak" – odpisał Wichniarek.



Na pewno by tak było panie prezesie, gdyż moja kariera reprezentacyjna przypomina trochę pana trenerską Niby potencjał, a wyników brak — ArturWichniarek18 (@wichniarek18) 4 września 2019





Obaj mieli rację

Gwoli ścisłości – "Wichniar" występował w reprezentacji Polski w latach 1999-2008 – w tym za krótkiej kadencji Bońka – i w 17 meczach strzelił 4 gole. Z kolei kariera trenerska obecnego prezesa PZPN to pasmo niepowodzeń, a jej zwieńczeniem była właśnie praca w roli selekcjonera Biało-Czerwonych w 2002 roku.

Po czterech kolejkach eliminacji Euro 2020 Polska prowadzi w grupie G z kompletem zwycięstw i pięcioma punktami przewagi nad wiceliderem - Izraelem. Trzecia Austria ma sześć punktów, a czwarta Słowenia - pięć.

Reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią w piątek w Mariborze.

