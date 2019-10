Kary dla polskich chuliganów po starciach na Sardynii

Polscy pseudokibice zdemolowali Cagliari. Po towarzyskim meczu Do skandalicznych... czytaj dalej » Starcia i akty chuligaństwa miały miejsce po piątkowym meczu towarzyskim Cagliari Calcio - Pogoń Szczecin (3:1) na stadionie Sardegna Arena.

W dzielnicy portowej w mieście na włoskiej wyspie doszło do wandalizmu i zamieszek z udziałem kibiców obu drużyn. Zarzuty otrzymało także kilku miejscowych kibiców, którzy atakowali Polaków. Trwa policyjne dochodzenie w sprawie tych wydarzeń.

Pertraktowano przed sądem

Lokalny serwis "Casteddu online" poinformował, że Polacy, którzy "zdewastowali marinę" i sądzeni byli w trybie natychmiastowym, wynegocjowali z sądem karę czterech miesięcy w zawieszeniu. Zostali następnie zwolnieni z aresztu bez żadnych dodatkowych środków zapobiegawczych.

Według włoskich mediów, kibice Pogoni Szczecin uczestniczyli w "gwałtownych zamieszkach". Kibiców według tych relacji było około 40. Rzucali petardy i "zniszczyli wyposażenie restauracji wywołując panikę"- dodał serwis z Cagliari.

Mieli grać w Szczecinie

Na boisku gospodarze wygrali 3:1, chociaż Portowcy przez niemal 70 minut meczu prowadzili z zespołem włoskim. Gola dla zespołu Kosty Runjaica zdobył Srdjan Spiridonović z rzutu karnego. W drugiej połowie szkoleniowiec Pogoni wymienił całą jedenastkę. W końcówce meczu inicjatywę przejęli gospodarze, co udokumentowali trzema bramkami zdobytymi w ciągu kilkunastu minut. Strzelcem wszystkich był Argentyńczyk Giovanni Simeone.



#CAGPOGpic.twitter.com/YIVx3ILiZd — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) October 11, 2019





Mecz był elementem rozliczenia transferu Sebastiana Walukiewicza do zespołu z Sardynii, który przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Cagliari w grudniu 2018 r., jednak na rundę wiosenną został wypożyczony do Pogoni. Szczeciński klub zarobił za niego 4 mln euro. Ponadto kluby ustaliły, że elementem transakcji będzie mecz sparingowy rozegrany pomiędzy obiema drużynami. Pierwotnie planowano, że do spotkania dojdzie latem w Szczecinie. Jednak z uwagi na przebudowę stadionu im. Floriana Krygiera zdecydowano, że mecz odbędzie się jednak na Sardynii.



Cagliari Calcio – Pogoń Szczecin 3:1 (0:1)

Giovanni Simeone 74', 83', 90' (karny) - Sdjan Spiridonovic 5' (karny)