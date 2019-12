18-latek uratował Arsenal. Przy okazji dał awans Eintrachtowi

Drużyny, które wywalczyły awans do 1/16 finału Ligi Europy z pierwszych miejsc:

Sevilla, Malmoe, Basel, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United.



Drużyny, które wywalczyły awans do 1/16 finału Ligi Europy z drugich miejsc:

APOEL, Kopenhaga, Getafe, Sporting, CFR Cluj, Eintracht, Rangers, Łudogorec, Wolfsburg, AS Roma, Wolves, Alkmaar.