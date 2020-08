Ekstraklasa po wielu latach wróciła do Mielca. Górnik zepsuł świętowanie

Po 24 latach oczekiwań kibice Stali znów mogli obejrzeć w Mielcu swoją ukochaną drużynę na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Ostatnie bilety na potyczkę z Górnikiem rozeszły się już dwa dni przed meczem. Na trybunach zasiadło w piątek 3420 widzów, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne mogli zapełnić połowę miejsc na stadionie.

Stal jako jedyny z beniaminków mogła pochwalić się zdobyczą punktową po inauguracyjnej kolejce. Remis w Płocku został jednak przyjęty w tej drużynie z uczuciem niedosytu.

- Odbieram jako duży pozytyw, że dla zawodników ten wynik był rozczarowaniem - mówił na konferencji przedmeczowej trener Dariusz Skrzypczak. Brak zwycięstwa w tym spotkaniu miał stanowić dodatkowy bodziec dla gospodarzy do walki z Górnikiem.

Mielczanie od początku meczu tryskali entuzjazmem. Starali się niepokoić defensywę przyjezdnych długimi piłkami posyłanymi do Andreji Prokicia i niewiele brakowało, by przyniosło to efekt w postaci gola. Serb z polskim paszportem w 8. minucie po błędzie Pawła Bochniewicza stanął oko w oko z bramkarzem zabrzan, lecz uderzył nad poprzeczką.

Przewaga doświadczenia

Prowadzący po pierwszej kolejce w tabeli ekstraklasy piłkarze Górnika szybko rozpracowali jednak strategię rywali i nie dopuszczali już do podobnego zagrożenia.

W 36. minucie Bochniewicz zrehabilitował się za swoją pomyłkę z początku spotkania i dał zabrzanom prowadzenie. Kapitan zespołu gości wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. Od tego momentu przyjezdni w pełni kontrolowali już przebieg wydarzeń na boisku.

Tuż po zmianie stron prowadzenie Górnika podwyższył jeszcze Alasana Manneh, popisując się fantastycznym uderzeniem sprzed pola karnego. Mielczanie do końca walczyli jeszcze przynajmniej o honorowego gola, ale bardziej doświadczeni przeciwnicy zdołali zachować czyste konto bramkowe.

W następnej kolejce Stal poszuka punktów na wyjeździe z Cracovią. Natomiast Górnik powalczy o trzecie kolejne zwycięstwo, podejmując u siebie Lechię Gdańsk.

PGE FKS Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Paweł Bochniewicz (36-głową), 0:2 Alasana Manneh (47).

Stal Mielec: Rafał Strączek - Marcin Flis, Mateusz Żyro, Kamil Kościelny (71. Łukasz Zjawiński), Krystian Getinger - Grzegorz Tomasiewicz (86. Kacper Sadłocha), Maciej Urbańczyk, Maciej Domański (60. Mateusz Mak), Mateusz Matras, Petteri Forsell (60. Paweł Tomczyk) - Andreja Prokic (71. Jakub Wróbel).

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Przemysław Wiśniewski, Paweł Bochniewicz, Adrian Gryszkiewicz - Dariusz Pawłowski (66. Filip Bainovic), Alasana Manneh, Roman Prochazka, Bartosz Nowak (85. Wojciech Hajda), Erik Janza - Alex Sobczyk (56. Piotr Krawczyk), Jesus Jimenez.