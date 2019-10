Stadion w Rzymie słodko-gorzki dla Piątka. "Na razie nie ma błysku"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

21.10 | Krzysztof Piątek nie miał najlepszego wejścia w sezon. Jeśli strzelał gole, to tylko po rzutach karnych. Pierwszą bramkę z gry zdobył dopiero w niedzielę, w meczu 8. kolejki Serie A. I to na dodatek wchodząc z ławki rezerwowej.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Bez Ronaldo i bez zwycięstwa. Juventus sensacyjnie stracił punkty Mistrzowie Włoch... czytaj dalej » W stolicy Włoch snajper reprezentacji Polski trafiał w Serie A za każdym razem. Licząc występy w Genoi i Milanie, Piątek zdobył na Stadio Olimpico trzy bramki - dwie właśnie przeciwko Romie, a jedną w spotkaniu z Lazio.

Słodko-gorzki smak

Można powiedzieć, że z tej perspektywy stadion ten jest szczęśliwy dla polskiego napastnika. Ale druga strona medalu wygląda tak, że w żadnym z tych meczów drużyny Polaka nie wygrywały. W barwach Genoi Piątek trafiał w przegranych meczach z Lazio 1:4 i Romą 2:3, tymczasem w barwach Milanu mecz z Giallorossimi zakończył się wynikiem 1:1.

Nawiasem mówiąc, mediolańczycy z Romą na wyjeździe najczęściej remisują. Podziałem punktów zakończyło się aż sześć z jedenastu ostatnich starć Milanu z tym rywalem na Stadio Olimpico w lidze włoskiej. Gospodarze wygrywali za to trzykrotnie, a goście odnieśli dwa zwycięstwa.

Znów ławka?

W wymienionych trzech meczach w Rzymie Piątek grał od początku, ale tym razem nie wiadomo, czy na murawę Stadio Olimpico wybiegnie w podstawowym składzie. Nowy trener Rossonerich Stefano Pioli w swoim debiucie z Lecce (2:2) posadził Polaka na ławce rezerwowych. Piątek wszedł na boisko w 67. minucie i zdążył strzelić gola.

Jedna połowa to za mało. Prowadzenie w Serie A nie dla Interu Inter Mediolan... czytaj dalej » Pioli na konferencji prasowej przed meczem z Romą nie chciał jednak zdradzić, na kogo postawi od pierwszej minuty. W poprzedniej kolejce szkoleniowiec Milanu ustawił na bokach ofensywy Hakana Calhanoglu i Suso, a centralną rolę powierzył Rafaelowi Leao, właśnie kosztem Polaka.

Jasne stanowisko trenera

- Nie eksperymentowałem z Lecce, tylko wybrałem najlepszy możliwy skład tak samo, jak będę to robić tydzień w tydzień. Leao i Piątek to zawodnicy o innej charakterystyce, więc mogą być rotowani, ale mogą też grać razem, jeśli odpowiednio wyważymy zespół na innych pozycjach - stwierdził Pioli.

- Nie możemy sobie pozwolić, by któryś z zawodników nie uczestniczył w fazach gry. On czuje się dobrze. Choć na razie nie ma błysku, to odzyska go na sto procent - trener Milanu mówił o sytuacji Piątka i przestrzegał przed najbliższym rywalem.

- Gramy z Romą, która poniosła tylko jedną porażkę w tym sezonie. Spodziewam się, że będą zdeterminowani, a my musimy im na tym poziomie dorównać - zakończył szkoleniowiec.