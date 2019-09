Arena Euro 2008 zamieniła się w las. Polacy grali tam z Niemcami i Chorwatami

Wykonać kolejny krok do Euro. Dziś mecz ze Słowenią Słowenia -... czytaj dalej » Niemal całe boisko Worthersee Stadion, na którym odbywały się mecze Euro 2008, zostało pokryte drzewami. Nietypowa wystawa została zaprezentowana w czwartek, choć jej oficjalne otwarcie odbędzie się 8 września.

Projekt ma być również ostrzeżeniem

Pomysłodawcą projektu "FOR FOREST - The Unending Attraction of Nature" jest Klaus Littmann. Szwajcar inspirował się rysunkiem austriackiego malarza Maxa Peintnera. Dzieło "The Unending Attraction of Nature" przedstawia właśnie stadion pełen kibiców spoglądających na las.



FOR FOREST

'The Unending Attraction of Nature'



Today we are heading to Klagenfurt!

Klaus Littmann has prepared the largest public art installation in Austria. This temporary art intervention transformed Wörthersee football stadium in Klagenfurt.

@forforest_artpic.twitter.com/GzJmqVxsw0 — Contemporary Lynx (@Lynx_art) September 4, 2019

- Kontrast między drzewami, stalą, betonem i szkłem - nie da się tego poprawić - oznajmił Littmann.

Projekt ma być również swojego rodzaju ostrzeżeniem. - Pewnego dnia możemy podziwiać pozostałości przyrody w specjalnie wyznaczonych miejscach, tak, jak ma to już miejsce w przypadku zwierząt w ogrodach zoologicznych - przestrzegał Szwajcar.



Klaus Littmann: For Forest - The Unending Attraction of Nature

Art Intervention 2019, Wörthersee Stadium Klagenfurt Austria

OPENING: SO 8.9.2019 14:00

FREE ENTRY

8.9.19 - 27.10.19

Daily: 10:00 - 22:00



(Photo: Gerhard Maurer) pic.twitter.com/0hrweXXpMm — FOR FOREST (@forforest_art) September 5, 2019

To właśnie na tym stadionie mecze rozgrywała m.in. grupa B podczas organizowanych przez Austrię i Szwajcarię mistrzostw Europy. 8 czerwca 2008 roku Polska przegrała tam z Niemcami (0:2), a osiem dni później uległa Chorwacji (0:1).