Kibice skaczą, widać pęknięcie. "Przerażające"

Boca Juniors grało we wtorek z Corinthians. Zespół argentyński z brazylijskim, mecz rewanżowy w Copa Libertadores, południowoamerykańskiej Lidze Mistrzów. Klasyk.

Bez goli w regulaminowym czasie, o wszystkim zadecydowały karne, które lepiej egzekwowali goście. Ale nie o wyniku od wtorku się mówi, a o parosekundowym nagraniu z sektora kibiców Corinthians. Owszem, jest głośno. Doping robi wrażenie, ale zbliżenie na betonową podstawę trybuny - jeszcze większe. Stadion jakby się kołysze w rytm chóralnych śpiewów, ale pod nogami kibiców widać spore pęknięcie.

"Podstawa trybuny wyraźnie się chwieje. To przerażające" – opisuje sprawę "Ole", argentyński dziennik sportowy.



La Bombonera late cada vez que juega Boca... ¡LITERALMENTE! El video viral desde la tribuna de Corinthians en plena CONMEBOL #Libertadores. ¡Los propios fanáticos brasileños comparten el momento! pic.twitter.com/Wj91QN0ixM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2022





Stadion Maradony

La Bombonera to mityczny stadion, który był świadkiem magicznych ruchów Diego Maradony, Juana Romana Riquelme czy popisów strzeleckich Martina Palermo. Ale ma swoje lata. Oddano go do użytku w 1940 roku, dziś może pomieścić 57 tys. widzów. Od dawna mówi się o pilnej potrzebie jego renowacji. Na planach się kończy.