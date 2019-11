Nieskuteczne Napoli. Zaprzepaściło szansę na awans

Tak relacjonowaliśmy mecz Napoli - Salzburg w eurosport.pl

Przed meczem było wiadomo, że zespół z Neapolu awansuje, jeżeli wygra, a Genk nie pokona na wyjeździe Liverpoolu. Tylko drugi warunek został spełniony. Salzburg nie uległ faworytom.

Zmarnowana okazja Zielińskiego

W pierwszym składzie Napoli wyszedł Zieliński. Zabrakło z kolei Milika, który świetnie spisywał się w ostatnich meczach Serie A. Polski napastnik od października zdobył pięć bramek w czterech kolejnych spotkaniach. W Lidze Mistrzów jeszcze jednak nie trafił.

Wtorkowy mecz od początku był bardzo ciekawy. Pierwsze akcje należały do Napoli. Po strzale Lorenzo Insigne piłka odbiła się od Jerome’a Onguene, ale Carlos Miguel Coronel doskonale obronił.

Niewiele później to Salzburg miał doskonałą okazję na gola. Tym razem Onguene znalazł się niepilnowany tuż przed bramkę rywali, ale jego strzał głową minął słupek.

W 9. minucie stuprocentową sytuację zmarnował z kolei Zieliński, który huknął z kilkunastu metrów nad poprzeczką. Niewykorzystana sytuacja zemściła się po chwili. Kalidou Koulibaly trafił w nogi Hee-Chan Hwanga i sędzia Szymon Marciniak słusznie podyktował rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał Erling Braut Haaland. To już siódme trafienie młodego Norwega w jego czwartym meczu bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Nikt nie był skuteczniejszy w debiucie w tych elitarnych rozgrywkach.

Wymiana ciosów

Po tym golu Napoli miało przewagę, a Salzburg groźnie kontratakował. W 13. minucie słupek uratował gości po strzale głową Jose Callejona. Z kolei szansę na 2:0 zmarnował Maximilian Wober po rzucie rożnym. Gospodarze naciskali, ale byli bardzo nieskuteczni. Najlepszych sytuacji nie wykorzystał Insigne.

Napoli dopięło swego dopiero w 44. minucie. Gola zza pola karnego precyzyjnym płaskim strzałem uzyskał Hirving Lozano.

W pierwszej połowie sędzia Marciniak nie miał litości dla Zielińskiego i dał rodakowi żółtą kartkę. Słusznie, bo faul pomocnika był ewidentny.

Bez skuteczności

Po zmianie stron gra nadal była otwarta. Gospodarze bardzo starali się, by strzelić decydującego gola, ale nadal nie grzeszyli skutecznością. Bez powodzenia uderzali Lozano i Insigne (nad bramką) oraz Mertens (przymierzył prosto w bramkarza). W całym spotkaniu Napoli strzelało 30 razy, ale tylko trzykrotnie w światło bramki. Statystyki rywali to 13-1. To zdecydowanie za słaba skuteczność.

W 73. minucie na boisko wszedł Milik, ale nie miał żadnej groźnej okazji na gola. Pod koniec spotkania strzelał z linii pola karnego, ale bez powodzenia. Mimo prób z obu stron wynik nie uległ już zmianie.

Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów:

SSC Napoli - RB Salzburg 1:1 (1:1)



Bramki: Hirving Lozano (44') - Erling Braut Haaland (11' - karny)

Liverpool - Genk 2:1

Barcelona - Slavia Praga 0:0

Borussia Dortmund - Inter Mediolan 3:2

Zenit Sankt Petersburg - RB Lipsk 0:2

Olympique Lyon - Benfica 3:1

Chelsea - Ajax 4:4

Valencia - Lille 4:1