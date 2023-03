Napoli dzieliło i rządziło w rewanżu z Eintrachtem. Zieliński przypieczętował awans

Zobacz przygotowania Napoli do starcia z Ajaksem w 3. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Napoli do meczu z Ajaksem

Przygotowania Napoli do meczu z Ajaksem

Piłkarze Eintrachtu musieli wznieść się na absolutne wyżyny, jeśli chcieli zatrzymać rozpędzonych neapolitańczyków. W środowy wieczór zagrali solidnie tylko w pierwszej połowie, co absolutnie nie wystarczyło, by odwrócić losy rywalizacji i wyeliminować faworytów.

Napoli zaatakowało, gol w doliczonym czasie

Cudu w Madrycie nie było. Real rozprawił się z Liverpoolem Real Madryt... czytaj dalej » Napoli wygrało pierwszy mecz 2:0 i nic nie musiało. Wystarczyło, że w rewanżu zagra bardzo uważnie w obronie. Jednak zawodnicy Luciano Spallettiego czym prędzej postanowili rozstrzygnąć sprawę awansu i zaatakowali. Brakowało jednak skuteczności lub świetnie bronił Kevin Trapp.

Dwie okazje zmarnował Chwicza Kwaraczela. Pierwszą po fenomenalnej indywidualnej akcji, a drugą po zagraniu Piotra Zielińskiego, bardzo aktywnego w pierwszej połowie. W starciach z Gruzinem dwukrotnie górą był niemiecki bramkarz.

Jednak zespół z Neapolu doczekał się trafienia, kiedy w doliczonym czasie gry precyzyjnie dośrodkował Matteo Politano, a Victor Osimhen wyskoczył najwyżej w polu karnym.

Było 1:0 dla Napoli, a Eintracht, schodząc na przerwę, nie miał na koncie nawet jednego celnego strzału.

Źródło: Getty Images Victor Osimhen strzelił pierwszego gola dla Napoli

Zieliński też trafił

W drugiej połowie Eintracht zaczął grać bardziej odważnie, obrońcom we znaki dawał się przede wszystkim Japończyk Daichi Kameda. Jednak co z tego, skoro goście nie potrafili stworzyć groźnej sytuacji, a od 53. minuty przegrywali już 0:2, gdy do bramki z bliskiej odległości po raz drugi trafił Osimhen.

Mało tego, swojego gola dołożył również Zieliński. Polak został sfaulowany w polu karnym, kiedy próbował oddać strzał. Sam poszkodowany wykorzystał jedenastkę, a kibice na trybunach bawili się w najlepsze. Ich zespół potwierdził duże aspiracje i awansował do ćwierćfinału w świetnym stylu.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 (pierwszy mecz - 2:0) awans: Benfica

Chelsea - Borussia Dortmund 2:0 (0:1) awans: Chelsea

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan 0:0 (0:1) awans: AC Milan

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain 2:0 (1:0) awans: Bayern

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk 7:0 (1:1) awans: Manchester City

FC Porto - Inter Mediolan 0:0 (0:1) awans: Inter

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool 1:0 (5:2) awans: Real Madryt

Napoli - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0) awans: Napoli

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł