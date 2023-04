Za to najbardziej dostało się Marciniakowi. "Co za błąd polskiego sędziego!"

Marciniak i VAR na językach. Trener Napoli grzmi: ewidentny rzut karny Nie mogło być... czytaj dalej » Hirving Lozano próbuje strzelić, nagle interweniuje Rafael Leao. Wszystko dzieje się w polu karnym mediolańczyków.

Napastnik Napoli wygląda, jakby wycięto go równo z trawą. Leży, na jego twarzy widnieje grymas bólu. Nie ma faulu, nie ma żółtej kartki dla Leao.

Marciniak wskazał nie na rzut karny, a rzut rożny, pokazując, że Portugalczyk najpierw trafił w piłkę. Zaczekał jeszcze na potwierdzenie z systemu VAR i swą decyzję podtrzymał.

"Błąd VAR-u. Marciniak mógł taką sytuację przeoczyć. Dynamika duża" – ocenił jeszcze w trakcie meczu w mediach społecznościowych Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy.

Źródło: Getty Images Dyskusyjna interwencja piłkarza Milanu

"Co za błąd sędziego"

Napoli zremisowało z Milanem 1:1 i odpadło z Ligi Mistrzów (w pierwszym meczu triumfowali mediolańczycy) i ma za złe polskiemu sędziemu między innymi tę sytuację.

- Bardzo wyraźny karny. Nie ma o czym dyskutować – stwierdził zdenerwowany na pomeczowej konferencji trener Napoli Luciano Spalletti.

Jego zdaniem losy spotkania po ewentualnym karnym i karze dla interweniującego Leao mogły potoczyć się inaczej.

Marciniaka nie oszczędza dziennik "Corriere dello Sport", który bardzo dokładnie przyjrzał się kontrowersyjnej sytuacji.

"Interwencja w polu karym. Dla arbitra to nie rzut karny. Co za błąd polskiego sędziego! Jest kontakt między Leao i Lozano, to musi być rzut karny" – ocenia gazeta.

Źródło: corrieredellosport.it Włosi z bliska przyjrzeli się kontrowersyjnej sytuacji

"Kontakt, po którym powinna być kara" - przekonuje inny sportowy tytuł "La Gazzetta dello Sport".

I dziwi się dalej: "Nierozważny wślizg piłkarza Milanu, Marciniak nie daje karnego, a VAR go wspiera".

"Katastrofalny Marciniak"

Powtórki wideo pokazują, że piłkarz Milanu najpierw trafił w stopę rywala, dopiero później w piłkę.

"Nie można przyznać, że sędziowie wyznaczeni do dwumeczu zrobili dobre wrażenie. Kovacs katastrofalny w pierwszym spotkaniu, Marciniak w rewanżu. Obydwaj zdali obrażenia jednej i drugiej stronie, ale w rewanżu Napoli nie dostało wyraźnego karnego, nawet po interwencji VAR" - to z kolei Maurizio Pistocchi, dziennikarz jednej z włoskich stacji.

Rewanżowe mecze 1/4 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek

Chelsea - Real Madryt , pierwszy mecz 0:2, awans Real Madryt

Napoli - AC Milan 1:1, pierwszy mecz 0:1, awans AC Milan



środa

Inter - Benfica (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City (0:3)



półfinały (9-10 i 16-17 maja):



AC Milan/Napoli - Benfica/Inter

Real Madryt/Chelsea - Manchester City/Bayern Monachium



Finał: 10 czerwca, Stambuł