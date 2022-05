Borussia Dortmund wicemistrzem Niemiec. Trwa zacięta walka o europejskie puchary

We wtorek 26 kwietnia odbył się mecz charytatywny Borussia Dortmund – Dynamo Kijów. Zobacz skrót tego spotkania.

Borussia Dortmund ostatnio nie błyszczała. Mistrzostwo Niemiec przegrała w bezpośrednim spotkaniu z Bayernem Monachium (1:3), a przed tygodniem niespodziewanie uległa VfL Bochum 3:4. Przewaga punktowa nad resztą stawki była jednak na tyle duża, że mecz ze słabiutkim Greuther Fuerth mógł zapewnić drugie miejsce w Bundeslidze. Tak też się stało, choć podopieczni trenera Marco Rose'a długo nie imponowali formą.

Borussia nie przemęczała się

Niemieckie media: dwa żądania Lewandowskiego Wciąż nie jest... czytaj dalej » Borussia przez pierwsze 20 minut grała zdecydowanie za wolno. Znacznie częściej była w posiadaniu piłki, ale kompletnie nic z tego nie wynikało. Dobrze ustawieni w defensywie miejscowi w tym czasie przeprowadzili dwie kontry zakończone strzałami. Branimir Hrgota trafił nawet do siatki bramki gości, ale podający Simon Asta chwilę wcześniej był na spalonym.

Piłkarze BVB w końcu musieli się obudzić. W 26. minucie przeprowadzili dynamiczny atak, najpierw z ostrego kąta strzelał Raphael Guerreiro, Andreas Linde odbił piłkę przed siebie, ale dobitka Juliana Brandta była już skuteczna.

Po tym golu Borussia nie forsowała tempa, z kolei ekipa Greuther Fuerth nie miała argumentów, by zagrozić bramce rywali. Gościom długo nie chciało się specjalnie angażować w ataki także w drugiej połowie. Stworzyli co prawda kilka okazji (pudłował Erling Haaland), ale wyraźnie brakowało im chęci do aktywniejszej gry.

Ospali goście zostali skarceni w 70. minucie. Wówczas Hrgota podał do Jessica Ngankama, a ten efektownie przelobował bramkarza i zrobiło się 1:1. Ten zimny prysznic podziałał mobilizująco na BVB. Dwie szybkie kontry i gole Brandta oraz Felixa Passlacka załatwiły sprawę.

Źródło: Getty Images Erling Haaland i Julian Brandt cieszą się z gola

Wygrana Leverkusen, przegrana Freiburga

Lewandowski pozuje w koszulce Bayernu na przyszły sezon Bayern Monachium... czytaj dalej » Znacznie ciekawiej w sobotę było za plecami Bayernu Monachium i Borussii Dortmund. Tam toczy się zaciekła walka o miejsca w Lidze Mistrzów.

Ochotę na występ w elicie ma Freiburg, ale być może właśnie pogrzebał na to swoje szanse. Finaliści Pucharu Niemiec niespodziewanie przegrali u siebie z Unionem Berlin 1:4. W pierwszej połowie goście niemiłosiernie punktowali przeciwników, a trafiali: Grischa Promel, Christopher Trimmel i Sheraldo Becker. Gol honorowy Lucasa Holera niewiele już dał. Sukces celnym strzałem zakończył Andras Schaefer. Dzięki tej wygranej Union wskoczył na szóste miejsce w tabeli i traci tylko punkt od czwartej lokaty.

Z poważnych tarapatów wydobył się Bayer Leverkusen. Aptekarze dzięki wygranej 4:2 z TSG 1899 Hoffenheim znaleźli się na trzecim miejscu w tabeli kosztem Freiburga. Bayer do przerwy przegrywał 1:2, ale w drugiej połowie przyspieszył i zdołał sięgnąć po trzy punkty.

Wyniki 33. kolejki Bundesligi:

sobota:

SpVgg Greuther Fuerth - Borussia Dortmund 1:3 (0:1)

Bramki: Ngankam (70) - Brandt (26, 72), Passlack (77).

Freiburg - Union Berlin 1:4

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:4

FC Koeln - VfL Wolfsburg 0:1

Hertha Berlin - FSV Mainz (godz. 18:30)

piątek

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 2:1



niedziela:

Eintracht Frankfurt - Borussia Moenchengladbach (15:30)

Bayern Monachium - VfB Stuttgart (17:30)

RB Lipsk - Augsburg (19:30)