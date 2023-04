Szef Barcelony atakuje, Real odpowiada nagraniem

Dochodzenie w sprawie domniemanej korupcji ruszyło po publikacji dziennika "El Mundo", który w lutym napisał, że Barcelona ma na liście płac Jose Marię Enriqueza Negreirę, wiceszefa sędziów.

Pieniądze miały trafiać do prowadzonej przez niego spółki Dasnil 95 od stycznia 2016 do czerwca 2018 roku w zamian za "przygotowanie techniczne filmów dla klubu oraz porad wideo".

Wśród oskarżonych o łapówkarstwo są nie tylko klub jako osoba prawna, ale też jej ówczesny prezes Josep Maria Bartomeu oraz Oscar Grau i Albert Soler z ówczesnego kierownictwa Barcy. Afera z sędziami w tle. Poważne zarzuty pod adresem Barcelony Szykuje się... czytaj dalej »

Laporta: żadne wykroczenie ani przestępstwo

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Laporta podkreślił, że jego klub w swoich kontaktach z Negreirą szukał porady technicznej od "kogoś, kto miał karierę w piłce nożnej".

- Ta rada nie stanowi żadnego wykroczenia ani przestępstwa. Hiszpański Departament Podatkowy wysłał pismo do prokuratury, w którym stwierdził, że nie może udowodnić, że płatności na rzecz firm powiązanych z panem Negreirą wpłynęły na wynik jakiegokolwiek meczu - dodał prezes.

Laporta powiedział, że wewnętrzne dochodzenie przeprowadzone przez klub nie wykazało żadnych wykroczeń, a zarzuty miały na celu zdyskredytowanie jego zespołu. Oskarżył prezesa La Liga, hiszpańskich rozgrywek, Javiera Tebasa o "próbę zaszkodzenia reputacji FC Barcelona".

"Zgłoszenie się w tej sprawie Realu to bezprecedensowy cynizm"

Zaatakował również Real Madryt, który przyłączył się do sprawy przeciwko Dumie Katalonii w prokuraturze.

- Chcę odnieść się do klubu, który twierdzi, że czuje się skrzywdzony. Klub, który zawsze był faworyzowany przez decyzje sędziowskie i uważany za drużynę reżimu. Ze względu na jego bliskość do władzy politycznej i gospodarczej. Myślę, że warto przypomnieć, że od siedmiu dekad większość prezesów była byłymi zawodnikami lub dyrektorami Realu w tym samym czasie.

Ten proces posłuży do ich zdemaskowania. Zgłoszenie się w tej sprawie Realu to bezprecedensowy cynizm - grzmiał prezydent Barcelony.

Źródło: Getty Images Laporta wyjaśniał w poniedziałek "sprawę Negreiry'

Real przypomina historię

Na odpowiedź ze strony odwiecznego wroga nie trzeba było długo czekać. Jeszcze w poniedziałek klubowa telewizja Realu wyemitowała niespełna pięciominutowy film, który odnosi się do słów Laporty. Klub opublikował go też w mediach społecznościowych.

"Kto naprawę był klubem reżimu?" - pyta Real po przypomnieniu słów Laporty z wcześniejszej konferencji.



W materiale RMTV odwołuje się do historii. Padają słowa, że Barcelona odznaczyła hiszpańskiego dyktatora Francisco Franco trzema medalami, że w 1965 roku został on honorowym kibicem (socio) klubu. Real przypomina ponadto, że Barcelona "została trzykrotnie uratowana przed bankructwem dzięki decyzjom Franco", a stadion Camp Nou zostało uroczyście zainaugurowane przez jednego z jego ministrów.

W czasie rządów dyktatora Duma Katalonii osiem razy zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, zdobyła też dziewięć krajowych pucharów. Klub podkreśla, że "Real potrzebował 15 lat na ligowy triumf".