Cieszyli się z gola po 13 sekundach. Nie musieli nawet dotykać piłki

Portugalia, mecz zespołów do lat 17, gra młodzieżowa drużyna Sportingu. Mecz układa się znakomicie dla gospodarzy. Strzelają gola już w 15. sekundzie, nie dotykając nawet piłki. Zobaczcie, jak do tego dochodzi.

Zdumiewający karny. Myśleli, że odpadli, a tu niespodzianka Zaskakująca... czytaj dalej » Zdarzenie miało miejsce w meczu 1. kolejki ligi portugalskiej drużyn do lat 17 Sporting - Uniao Almeirim. Nie minęło nawet piętnaście sekund, gdy drużyna z Lizbony zdołała objąć prowadzenie w tym spotkaniu.

Nie to jest jednak w tym najbardziej absurdalne, a fakt, że zanim piłka zatrzepotała w siatce rywala, piłkarze Sportingu nawet jej nie dotknęli.

Bramkarz nie zdążył

Jak zatem do tego doszło? Wszystko z powodu bramkarza Uniao Almeirim. Jego koledzy, tuż po rozpoczęciu gry, postanowili spokojnie, od tyłu budować akcję. Po kilku wymianach podań, piłkę otrzymał w końcu sam golkiper.

Problem w tym, że zamiast wykopać ją w pole, popełnił fatalny błąd - futbolówka prześlizgnęła się po jego stopie i wpadła do bramki. Zaskoczony bramkarz próbował jeszcze dobiec do turlającej się piłki, ale nie zdążył. Po chwili pocieszali go koledzy z zespołu.

Bramka ta na tyle podcięła skrzydła juniorom z Almeirim, że całe spotkanie przegrali 0:4.

Przypomina się wstyd w Belfaście

Polskim kibicom gol ten może kojarzyć się z samobójczym trafieniem Michała Żewłakowa w meczu reprezentacji z Irlandią Północną w 2009 roku. Wtedy fatalny kiks popełnił Artur Boruc. Inna sprawa, że chwilę wcześniej piłka podskoczyła na kępie trawy i przeleciała obok jego stopy. Biało-Czerwoni przegrali w Belfaście 2:3.