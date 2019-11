Jeśli wygra z Borussią, to zostanie. Warunek dla trenera Bayernu

Dziennikarze niemieckiego kanału telewizyjnego są dobrze poinformowani - jako jedni z pierwszych zdementowali pogłoski, że Arsene Wenger zastąpi Niko Kovaca na stanowisku trenera Bayernu. Teraz stawiają na Flicka.

Piłkarze go lubią

Na problemy Lewandowski. Bayern awansował w Lidze Mistrzów Hans-Dieter Flick... czytaj dalej » "Odkąd Niko Kovac odszedł z Bayernu, bardzo poprawiła się atmosfera w drużynie" - czytamy na stronie sport1.de. "Piłkarze chwalą treningi i przemówienia trenera. Wielu zawodników, w tym czołowe postacie zespołu, chciałoby, aby Flick pozostał na dłużej" - donosi Plettenberg.



Także szefowie Bayernu mają liczyć, że dotychczasowy asystent Kovaca poradzi sobie w roli pierwszego trenera zespołu. Zauważają, że Flick jest ceniony i lubiany przez piłkarzy, a także współpracowników. Wszystkim imponuje, z jakim zapałem podchodzi do pracy. Flick od tygodni przeprowadzał bezpośrednie rozmowy z każdym zawodnikiem Bayernu, co bardzo przypadło im do gustu. Z Kovacem mieli znacznie gorszy kontakt.

W pamięci niemieckich kibiców utkwił obrazek, sprzed październikowego meczu z Hoffenheim (1:2), kiedy to asystent trenera pocieszał Javiego Martineza. Hiszpan był podłamany, bo nie wyszedł w pierwszym składzie.

Źródło: Getty Images Flick jest lubiany przez piłkarzy

Nie ma dobrych kandydatów

Teraz te wszystkie starania mają zostać nagrodzone. Jedynym warunkiem, jak twierdzi Plettenberg, jest dobra gra zespołu i satysfakcjonujący wynik w hitowym spotkaniu z Borussią Dortmund. Jeśli piłkarze Bayernu się spiszą, Flick pozostanie ich trenerem. Z nim na ławce wygrali już w środę z Olympiakosem 2:0 w Lidze Mistrzów i awansowali do dalszej fazy rozgrywek. Czas na powtórkę w Bundeslidze.

Włodarze mistrzów Niemiec podobno chętnie przyjmą takie rozwiązanie, tym bardziej że na rynku nie ma wielu dostępnych, klasowych trenerów. Sport1 informuje, że Bawarczycy nie są zainteresowani kandydaturą Jose Mourinho i nie szukają podobnych mu gwiazd. Dużo lepszą opcją jest dla nich zatrudnienie po sezonie aktualnego trenera Ajaksu - Erika ten Haga.