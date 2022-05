Polskie kluby mogą zarobić na prawdopodobnym transferze Lewandowskiego

W niedzielę Bayern Monachium świętował obronienie tytułu mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to ósmy triumf w Bundeslidze i niewykluczone, że ostatni w tych barwach. Polak planuje swoją piłkarską przyszłość poza Monachium i chce, żeby to była raczej bliska niż dopiero przyszłoroczna perspektywa. Władze klubu na razie nie zamierzają mu iść na rękę, ale może Barcelona zdoła je przekonać.

O ile finansowo Lewandowski mógłby nieco stracić na transferze - hiszpańskie media pisały, że na Camp Nou piłkarz musiałby obniżyć swoje wynagrodzenie w porównaniu do tego, które otrzymuje w Monachium, o tyle sportowo transakcja mogłaby wyjść mu na dobre. Na pewno w stolicy Katalonii byłoby mu łatwiej walczyć o upragnioną Złotą Piłkę niż w Bawarii. "Lewandowski dał się przekonać Xaviemu. Akceptuje wielką obniżkę pensji" W Hiszpanii nie... czytaj dalej »

Transakcja ucieszyłaby też z pewnością byłe kluby Polaka, które otrzymywałyby spory zastrzyk finansowy. Zgodnie z regulaminem FIFA w sprawie Statusu i Transferu Zawodników pięć procent z każdego transferu trafia do klubów, w których piłkarz grał od 12. do 23. roku życia. Zasady obowiązują tylko w przypadku przejścia piłkarza do zespołu z innej federacji.

Dwa miliony euro do podziału?

Polskie kluby, które reprezentował Lewandowski, to: Varsovia, Delta Warszawa, Legia Warszawa, Znicz Pruszków i Lech Poznań. Żaden z nich nie zarobił na przenosinach RL9 z Borussii Dortmund do Bayernu, gdyż był to wolny transfer, dodatkowo pomiędzy klubami z tego samego kraju. Wcześniej otrzymały za to pieniądze od BVB, gdy w 2010 roku napastnik przechodził tam z Lecha za 4,5 mln euro.

Gdyby transfer Lewandowskiego do Barcelony doszedł do skutku tego lata, kataloński klub - jak donoszą media - musiałby liczyć się z wydatkiem 30-40 mln euro. Zakładając optymistyczny scenariusz dla polskich klubów, pięć procent z wyższej kwoty to dwa miliony. Tyle byłoby do podziału między nimi, a Borussią.

Najbardziej skorzystałaby Varsovia. Klub, w którym kapitan reprezentacji Polski zaczynał karierę i grał do 16. roku życia, zarobiłby pół miliona euro. Dzięki Mechanizmom Solidarnościowym, na 400 tysięcy mogłyby liczyć ekipy z Pruszkowa, Poznania i Dortmundu.

Przybliżone kwoty dla klubów za transfer Lewandowskiego (w wysokości 40 mln euro):

Varsovia (2000-04) - 500 tysięcy euro

Delta Warszawa (2005) - 100 tys. euro

Legia Warszawa II (2005-06) - 200 tys. euro

Znicz Pruszków (2006-08) - 400 tys. euro

Lech Poznań (2008-10) - 400 tys. euro

Borussia Dortmund (2010-12) - 400 tys. euro