Lewandowski bez "9"? Hiszpanie podali numer, z jakim ma grać w Barcelonie

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Żeby przypomnieć sobie, kiedy ostatnio "Lewy" podczas meczów klubowych nie miał na sobie trykotu z numerem 9, trzeba cofnąć się do czasów jego gry w Lechu Poznań. Wówczas występował z "ósemką" na plecach.

Potem, od sezonu 2011/12, najpierw w barwach Borussii Dortmund, a następnie w Bayernie Monachium, zawsze - aż do dzisiaj - towarzysza mu "dziewiątka".

Zmiana po 11 latach?

Jeśli latem dojdzie do transferu do Barcelony, to, zdaniem katalońskiego "Sportu", po jedenastu latach czekać go będzie zmiana. To dlatego, że w zespole Xaviego Hernandeza numer 9 ma Memphis Depay. Dziennikarze twierdzą, że Polakowi przypadnie "19".

"Lewy" może liczyć na swój ulubiony numer w Barcelonie tylko wtedy, jeśli Depay, który przeszedł na Camp Nou rok temu, zdecyduje się na odejście, albo jeśli ten dobrowolnie przekaże numer przyszłemu, potencjalnemu koledze.

Warto podkreślić, że Leo Messi zanim otrzymał "dziesiątkę" i został legendą Dumy Katalonii, najpierw przez dwa sezony zakładał trykot z numerem 30, a potem przez kolejne dwa - 19. Przechodząc latem ubiegłego roku do PSG wrócił do liczby 30.

Lewandowski, mimo ważnej do czerwca 2023 roku umowy, od miesiąca deklaruje, że chce zmienić pracodawcę i nie wyobraża sobie dalszych występów w zespole z Bawarii. Na razie na transfer nie zgadzają się władze Bayernu, które odrzucają kolejne oferty ze strony wicemistrza Hiszpanii.

Do tej ostatniej, opiewającej na kwotę 40 mln euro plus dziesięć milionów bonusów, Bawarczycy, według katalońskiego dziennika, w ogóle się nie ustosunkowali. Władze mistrzów Niemiec i trener Julian Nagelsmann liczą, że już we wtorek Lewandowski dołączy do nich i wznowi treningi w Monachium.

Z jakimi numerami mogą zagrać "nowi"?

Dziennikarze "Sportu" podali numery także pozostałych ewentualnych nowych piłkarzy Blaugrany, których nazwiska przewijają się w mediach. I tak, z "12" miałby grać Marcos Alonso, z "17" Raphinha, z "22" Cesar Azpilicueta, a z "23" Jules Kounde. Przed nowym sezonem klub zasilili na razie duński obrońca Andreas Christensen z Chelsea (będzie występował z numerem 15) oraz Iworyjczyk Franck Kessie z AC Milan (nr 16).