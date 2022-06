Media: Barcelona szykuje ostateczną ofertę za Lewandowskiego. Pada kwota

Czy Robert Lewandowski trafi ostatecznie do Barcelony?

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Majdan o Lewandowskim: nadarzyła się okazja i to jest dobry...

Wielkie medialne zamieszanie wokół Lewandowskiego trwa już od dobrych kilku tygodni. Bayern zwlekał z rozmowami dotyczącymi przedłużenia kończącego się latem 2023 kontraktu, co sprawiło, że Polak podjął decyzję, że chce odejść z klubu.

I zaczął mówić o tym głośno, co bardzo mocno podgrzało atmosferę. Nawet po mocnych wypowiedziach napastnika, który miał już ustalić indywidualne warunki z Barceloną, nie zmieniło się stanowisko Bayernu. Tam dalej twierdzą, że Polaka nie puszczą i wypełni on umowę.

Bayern chce zatrzymać Lewandowskiego, ale ma już listę potencjalnych następców FC Barcelona nie... czytaj dalej » W końcu w mediach zaczęły się pojawiać informację o oficjalnych ofertach kupna Polaka, które Barcelona miała przesyłać Bayernowi. Najpierw miało to być 32 mln euro plus pięć milionów euro w bonusach, później 35 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach. Na żadną z tych propozycji nie było reakcji ze strony Niemców.

Będą kolejne negocjacje w najbliższym tygodniu

W niedzielny poranek kataloński "Sport" podał, że Barcelona nie rezygnuje i w nadchodzącym tygodniu przedstawi kolejną ofertę, już ostateczną ofertę za Polaka. Jak piszą dziennikarze, kwota ma zbliżyć się do 40 milionów euro. Nie podano natomiast informacji o ewentualnych bonusach.

"Jest optymizm, ponieważ Bayern uchyla już drzwi do sprzedaży Lewandowskiego. Celem Barcelony jest teraz zapłacenie uczciwej ceny" - napisano.

Jak dodano, po złożeniu tej propozycji Barcelona będzie miała niewielkie pole do negocjacji, co będzie wymuszać szybką finalizację rozmów, która leży w interesie wszystkich stron.

"Sport" podkreśla też kolejny raz, że Katalończycy chcą, jak najszybciej zakontraktować Polaka, by ten już w lipcu poleciał z drużyną na tournee po Stanach Zjednoczonych. "Klub dał piłkarzowi słowo, że zrobi wszystko, by jak najszybciej podpisać kontrakt i w Barcelonie są przekonani, że to się uda" - podkreślono.

O nowej ofercie Barcelony za Lewandowskiego poinformował w swoim podcaście doskonale zorientowany na rynku piłkarskim dziennikarz Gerard Romero. Według niego Katalończycy mogą tym razem zaproponować nawet większą kwotę niż podaje "Sport". Może być to nawet 40 milionów euro w gotówce i siedem milionów w bonusach.