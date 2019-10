"Sport Bild": Bayern ma faworyta do zastąpienia Kovaca. "Poważna alternatywa"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

Najpierw był ligowy remis z Augsburgiem (2:2), później wymęczona wygrana w Lidze Mistrzów z Olympiakosem Pireus (3:2). Śmiało można napisać, że gdyby nie Robert Lewandowski, który tylko w tych dwóch meczach strzelił łącznie trzy gole, Kovac prawdopodobnie nie siedziałby już na ławce trenerskiej. Jego miejsce robi się coraz bardziej gorące, a dużo wskazuje na to, że klub doskonale wie, kto powinien zostać jego następcą.

"Największy problem trenera: jeśli złe występy będą się powtarzać, klub ma poważną alternatywę. Rangnick to interesujący temat dla Bayernu. Były trener i dyrektor sportowy RB Lipsk został zarekomendowany jako możliwy następca Kovaca jeszcze przed finałem Pucharu Niemiec" - napisał "Sport Bild".

Gazeta zwraca uwagę, że wkrótce z klubem pożegna się prezydent Uli Hoeness. To właśnie on w głównej mierze naciskał, by Kovac został w klubie. Inne zdanie na ten temat miał ponoć prezes rady nadzorczej Karl-Heinz Rummenigge. Ostatecznie Chorwat zachował posadę, ale wraz z odejściem Hoennessa jego pozycja może osłabnąć.

"Fakt jest taki, że Kovac straci swojego największego orędownika za niecały miesiąc. 15 listopada Uli Hoeness przestanie pełnić funkcję prezydenta klubu i odejdzie z zarządu" - czytamy.



Potrzebują doświadczenia

Bayern ma problem. W cztery dni stracił dwóch obrońców Dyrektor sportowy... czytaj dalej » Aktualnie Rangnick pełni funkcję dyrektora ds. sportu i rozwoju futbolu w firmie, która jest właścicielem RB Lipsk - Red Bullu. Odpowiada przede wszystkim za wyszukiwanie młodych talentów do akademii. Wcześniej dwukrotnie pełnił rolę trenera pierwszego zespołu i tyle samo razy wracał na stanowisko dyrektora sportowego.

Osiągnięcia? Najpierw przyczynił się do awansu do Bundesligi, a w ostatnim sezonie awansował do finału krajowego pucharu. Ponadto pozyskani przez niego piłkarze, dowodzeni przez trenera Ralpha Hasenhuettla, w rozgrywkach 2017/2018 wywalczyli wicemistrzostwo Niemiec.

W Monachium zdają sobie sprawę, że drużynie potrzebny jest doświadczony szkoleniowiec, który potrafi uderzyć pięścią w stół, ale jednocześnie umie zjednać sobie piłkarzy i lubi stawiać na młodszych zawodników. Dlatego profil 61-letniego Rangnicka idealnie pasuje do Bayernu.

Zdaniem niemieckich mediów Rangnick, który chce wrócić do roli trenera, aktualnie czeka na oferty. Ponoć najbardziej interesuje go praca na Allianz Arena. Zwłaszcza, że obecny pracodawca nie będzie mu robił problemów z odejściem.

Źródło: Getty Images Ralf Rangnick może przejąć Bayern

Rummenigge krytykuje

Lewandowski najlepszy na boisku. "Staram się robić to, co do mnie należy" Kolejny mecz,... czytaj dalej » Po meczu z Olympiakosem głos zabrał wspomniany Rummenigge. Choć był zadowolony z trzech punktów i faktu, że Bawarczycy są już niemal pewni awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, to dostrzegał również mankamenty w grze.

- Sądzę, że po takim zwycięstwie, które oczywiście było bardzo ważne, musimy być trochę bardziej samokrytyczni. Nie wydaje mi się, by postawa podobna do tej, którą zaprezentowaliśmy we wtorek, zaprowadziła nas daleko i przyniosła wspaniałe wyniki - powiedział.

I dodał: - Gramy zbyt beztrosko. Pamiętam, że w sobotę (po meczu z Augsburgiem - red.) krytykowaliście nas za niewykorzystane sytuacje. W Grecji nie mieliśmy z tym problemu. Strzeliliśmy trzy gole, ale po raz kolejny w sezonie straciliśmy dwie bramki. To w końcu sprowadzi na nas kłopoty.

- Mamy wielkie szczęście, że tracimy tylko punkt do lidera tabeli wobec naszych gorszych występów. W sobotę (Bayern zagra z Unionem Berlin - red.) ponownie możemy znaleźć się na szczycie ligi. Taki jest obowiązek Bayernu. I lepiej, żeby każdy to pojął - skwitował Rummenigge.