"Sport Bild": Lewandowski z nową umową w najbliższych tygodniach

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl



W zakończonym sezonie Lewandowski z 22 bramkami został królem strzelców Bundesligi. Oprócz mistrzostwa wywalczył z kolegami krajowy puchar. Finał na Stadionie Olimpijskim w Berlinie był popisem Polaka, który wbił dwa gole, w tym jednego niezwykłej urody. Bayern zwyciężył z RB Lipsk 3:0.

Kwestia tygodni

Kovac może spać spokojnie. "Zostaje na sto procent" Udana końcówka... czytaj dalej » Monachijczycy mogą liczyć na Lewandowskiego, który w czwartym kolejnym sezonie dobił do granicy 40 bramek. Dlatego szefowie klubu chcą go za wszelką cenę zatrzymać. Od 2014 roku polski napastnik świętował z Bayernem pięć tytułów mistrzowskich oraz po dwa Puchary i Superpuchary Niemiec. W międzyczasie został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi.



"Kontrakt Lewandowskiego zostanie przedłużony w najbliższych tygodniach" - poinformował "Sport Bild". Niemiecka gazeta nie dodała, do kiedy nowa umowa miałaby obowiązywać. Obecna wygasa w 2021 roku i gwarantuje zawodnikowi najwyższe pobory w lidze niemieckiej (nieoficjalnie około 15 mln euro za rok gry).



W marcu "Kicker" donosił, że kolejny kontrakt Lewandowskiego byłby ważny do roku 2023.

Dwóch kandydatów na liście życzeń