"Sport Bild": Bayern zainteresowany zatrudnieniem trenera Ajaksu

Karne sprinty w Bayernie. "Kovac dał w kość swoim gwiazdom" W niedzielę... czytaj dalej » Niemiecki tygodnik napisał, że Bayern przygląda się karierze 49-letniego szkoleniowca, który po ponad dwóch dekadach znów wprowadził Ajax do półfinału Ligi Mistrzów. Jego zwolennikiem jest Rummenigge, który ponoć ceni u ten Haga to, że Holender unika częstych rotacji w swojej drużynie.



Obaj zresztą znają się z Monachium. Ten Hag, zanim w 2015 roku wrócił do ojczyzny (podjął się pracy w FC Utrecht), przez dwa lata prowadził drugi zespół Bayernu.

Ajax szykuje podwyżkę

Według "Sport Bild" jego przyszłość w Ajaksie zależy od kształtu amsterdamskiej ekipy w przyszłym sezonie. Już wiadomo, że po zakończeniu rozgrywek do Barcelony przeniesie się pomocnik Frenkie de Jong. Z kolei obrońcę Matthijsa de Ligta czy ofensywnego pomocnika Hakima Ziyecha widziałyby u siebie największe kluby w Europie. Lista tych, którzy mogą odejść z Ajaksu, może być jednak dłuższa. Dlatego klub może też opuścić ten Hag.



Jednak - to już informacje angielskiej gazety "The Telegraph" - szefowie Ajaksu szykują dla swojego trenera nową umowę ze znaczącą podwyżką, byleby zatrzymać go u siebie.



Trener Ajaksu: dokonaliśmy czegoś pięknego, ale chcemy więcej We wcześniejszych... czytaj dalej » Innym kandydatem do zastąpienia Niko Kovaca w Monachium jest Mauricio Pochettino, menedżer Tottenamu, rywal Ajaksu w półfinale LM. Bawarczycy - jak ujawnił niedawno hiszpański dziennikarz Guillem Balague na antenie stacji BBC Radio 5 - sondowali możliwość zatrudnienia Argentyńczyka. Zadanie wydaje się karkołomne, bo Pochettino jest związany kontraktem z londyńskim klubem do 2023 roku.

Los Kovaca niepewny

Umowa Kovaca w Bayernie wygasa zaś w roku 2021, choć Chorwat nie może być pewny swojej przyszłości.

Co prawda drużyna pod jego wodzą może zakończyć sezon z dwoma trofeami (prowadzi w Bundeslidze i zagra w finale krajowego pucharu), ale Rummenigge wyznał w kwietniu, że w klubie nikt nie ma gwarancji zatrudnienia.

Program półfinałów (mecze o godz. 21):

wtorek, 30 kwietnia

Tottenham - Ajax Amsterdam



środa, 1 maja

Barcelona - Liverpool



rewanże

wtorek, 7 maja

Liverpool - Barcelona



środa, 8 maja

Ajax - Tottenham