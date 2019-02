Spokój w Atletico. Diego Simeone przedłużył kontrakt

Gol przewrotką na początek, dobił Bale. Real przeskoczył Atletico Piłkarska wojna w... czytaj dalej » Ogłoszona w czwartek informacja zapewne uspokoi kibiców klubu z Wanda Metropolitano. Dotychczasowy kontrakt Simeone upływał w już 2020 roku. W hiszpańskiej i włoskiej prasie pojawiało się więc sporo artykułów o tym, że zainteresowanie jego usługami wykazuje Inter, którego barw kiedyś bronił. Na powrót "El Cholo" do Mediolanu się jednak nie zanosi, przynajmniej przez najbliższe trzy lata.

Walentynkowy prezent

Atletico przed oficjalnym ogłoszeniem nowej umowy zainteresowało fanów zagadkowym postem w mediach społecznościowych. "Dziś, 14 lutego, przygotowujemy wideo, które na pewno wam się spodoba" - napisano. Po godzinie okazało się, że walentynkowym prezentem dla kibiców klubu było przedłużenie współpracy z uwielbianym przez nich Argentyńczykiem.



Today, February 14, we're preparing a video that I'm sure you're going to like... #EnamoradoDelAtleti #14 — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2019

- Przed nami pasjonująca i pełna wyzwań przyszłość, z którą wiążę wielkie nadzieje. Zdecydowałem się na nowy podpis, bo widzę tu młodość, widzę pasję, widzę zdecydowanie. Wszyscy - trenerzy, piłkarze, kibice, władze - tworzymy jedność - przyznał Simeone w rozmowie z klubową telewizją.

Pasmo sukcesów

Trenerska przygoda Simeone w Madrycie jest pełna sukcesów. Zespół prowadzi od 2011 roku, zdążył od tamtego czasu cieszyć się z mistrzostwa Hiszpanii (2014), Pucharu i Superpucharu Hiszpanii (2013 i 2014), dwóch tytułów Ligi Europy, dwóch Superpucharów Europy (2012 i 2018) oraz dwóch występów w finałach Ligi Mistrzów (2014 i 2016).