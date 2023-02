Kolejna kontuzja Drągowskiego. Juventus wypunktował rywala

Nieprzypadkowo na niedzielny mecz 23. kolejki Serie A czekało wielu kibiców Biało-Czerwonych. W kadrach obu drużyn jest przecież łącznie aż sześciu graczy urodzonych nad Wisłą. Ostatecznie z "polskiego meczu" wyszły nici. Chciał kary dla Drągowskiego, gdy ten zwijał się z bólu Koszmarna... czytaj dalej »

Od pierwszej minuty fani zobaczyli tylko dwóch i to po stronie gospodarzy: Drągowskiego oraz Arkadiusza Recę. Na ławce rezerwowych spotkanie zaczęli Przemysław Wiśniewski (w Spezii) i Wojciech Szczęsny (w Juventusie). Pozostałych - Szymona Żurkowskiego i Arkadiusza Milika - z gry wykluczyły kontuzje.

40-letni zmiennik polskiego bramkarza

Niedługo po rozpoczęciu meczu z dwójki Biało-Czerwonych na placu ostał się tylko jeden. W 17. minucie Drągowskiego pokonał Dusan Vlahović. Choć sędzia nie uznał gola z powodu pozycji spalonej, to bramkarz Spezii nabawił się urazu pachwiny. Próbował kontynuować grę, ale ostatecznie w 25. minucie opuścił murawę. Zastąpił go 40-letni Federico Marchetti, a 15 lat młodszy Drągowski może mówić o prawdziwym pechu. Kontuzja kostki doznana w listopadowym meczu z Hellasem Verona kosztowała go brak wylotu do Kataru na mistrzostwa świata.



#SerieA Infortunio per #Dragowski durante #SpeziaJuventus: al suo posto Marchetti https://t.co/4noVK3j9EZ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 19, 2023





Zmiennik Polaka dał się pokonać dwa razy. W 32. minucie po podaniu Filipa Kosticia na listę strzelców wpisał się Moise Kean, a w 66. pięknym, precyzyjnym uderzeniem z dystansu popisał się Angel Di Maria. Co ciekawe, były to dwa pierwsze celne strzały Juventusu na bramkę Spezii.

Gospodarze przez większość meczu dzielnie stawiali czoło utytułowanym rywalom. W 72. minucie mogli zmniejszyć straty, jednak zastępujący Szczęsnego w bramce Starej Damy Mattia Perin w ładnym stylu zatrzymał próbę Emmanuela Gyasiego.



ÁNGEL DI MARÍA!



Argentyńczyk podwyższył prowadzenie Juventusu FC, popisując się precyzyjnym uderzeniem z dystansu!



Oglądajcie końcówkę meczu w Eleven Sports 1! #włoskarobotapic.twitter.com/fwxM9kJBQM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 19, 2023





Reca zagrał cały mecz i zakończył go z żółtą kartką.

Klub z Turynu odniósł 14. ligowe zwycięstwo (trzecie z rzędu), ale zajmuje dopiero siódme miejsce, gdyż odjęto mu 15 punktów z powodu nieprawidłowości finansowych. Spezia jest tuż nad strefą spadkową.

Wyniki 23. kolejki Serie A:



piątek

Sassuolo - Napoli 0:2

sobota

Monza - AC Milan 0:1

Sampdoria - Bologna 1:2

Inter - Udinese 3:1



niedziela

Atalanta Bergamo - Lecce 1:2

Fiorentina - Empoli 1:1

Salernitana - Lazio 0:2

Spezia - Juventus 0:2

Roma - Verona



poniedziałek

Torino - Cremonese