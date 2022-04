Sankcje dotknęły jeden z największych rosyjskich klubów

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Spartak Moskwa – SSC Napoli.

Spartak to jeden z najbardziej utytułowanych rosyjskich klubów. Jesienią czerwono-biali mierzyli się z Legią Warszawa w grupie Ligi Europy.

Awansowali z niej do fazy pucharowej, w której ostatecznie nie zagrali, ponieważ UEFA wykluczyła rosyjskie kluby z europejskich pucharów z uwagi na zbrojny atak tego kraju na Ukrainę.

Problemy wielkiego koncernu początkiem końca Spartaka?

Brak gry w pucharach oznaczał dla Spartaka ogromne straty finansowe. Te były jeszcze większe, gdy Zachód nałożył sankcje na rosyjską gospodarkę.

Odczuł to Łukoil, czyli jeden z największych koncernów naftowo-gazowych na świecie, który jest głównym sponsorem klubu. Jednym z jego współwłaścicieli jest Leonid Fiedun, rosyjski biznesmen.

W wyniku tych wydarzeń ze stanowiska prezesa koncernu po 30 latach zrezygnował nawet Wagit Alekperow, bliski współpracownik Fieduna. 71-latek zawsze na pierwszym miejscu stawiał swoją firmę. Futbol traktował jako możliwość promocji Łukoila, dlatego wykupił część udziałów Spartaka.

- Dla Łukoila piłka nożna jest historycznie ugruntowanym projektem sponsoringowym. Dla Fieduna to hobby. A my, firma, podchodzimy do projektu merkantylnie. Płacimy za naszą reklamę - mówił w jednym z wywiadów Alekperow.

Źródło: Getty Images Spartak Moskwa boryka się z poważnymi problemami finansowymi

Właściciel klubu apeluje o spokój

Fiedun stoi na czele klubu od 2004 roku. Mężczyzna, który w 1956 roku urodził się w Kijowie, przyznał ostatnio, że choć sytuacja klubu zaczyna robić się coraz trudniejsza, to nikt nie myśli o sprzedaniu udziałów.

"Po pierwsze ani Alekperow, ani ja nie wyjedziemy z kraju. Po drugie, sytuacja jest skomplikowana i stanie się jeszcze trudniejsza. Moje doświadczenia z czterech kryzysów sugerują, że proces ten jeszcze się nie zakończył" - cytuje słowa Fieduna portal Sports.ru.

"Wielokrotnie powtarzałem, że Spartak to moja pasja i miłość. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać klub przy życiu. Wszystko dookoła to plotki rozsiewane przez naszych wrogów, których nawet nie chcę komentować" - czytamy.

Mówiąc o plotkach, Fiedun ma na myśli m.in. słowa byłych piłkarzy stołecznego klubu. Ostatnio oliwy do ognia dolał Anzor Kawazaszwili.

- Fiedun jest teraz w bardzo trudnej sytuacji, stracił dużo pieniędzy. Słyszałem, że w 2023 roku opuści Spartak. Alekperow zrezygnował z funkcji zarządu Łukoila. Najwyraźniej tak naprawdę nie ma pieniędzy - stwierdził 81-latek, który był bramkarzem Spartaka w latach 1969-1971.

Problemy finansowe moskiewskiej drużyny idą w parze z problemami na boisku. Po 26. kolejach rosyjskiej ekstraklasy Spartak zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli.

Źródło: Getty Images Leonid Fiedun (po lewej) jest właścicielem Spartaka od 2004 roku