Zabójcza precyzja Milika. Znów strzelił, ale Napoli nie wygrało

W sobotę punkty z niżej notowanymi rywalami solidarnie pogubili piłkarze Juventusu i Interu. Dzięki temu neapolitańczycy stanęli przed znakomitą okazją, by odrobić nieco strat do najgroźniejszych rywali w wyścigu po scudetto.

Aktualni wicemistrzowie Włoch nie ustrzegli się błędów w pierwszych kolejkach bieżącego sezonu. Zwycięstwo w niedzielnym meczu pozwoliłoby im jednak zbliżyć się do prowadzących w tabeli turyńczyków na odległość zaledwie czterech punktów.

Okazja ku temu była znakomita, gdyż SPAL w ośmiu dotychczasowych meczach wywalczyło tylko sześć punktów, okupując przedostatnie miejsce w tabeli Serie A.

W dwóch minionych sezonach Napoli rozstrzygnęło na swoją korzyść wszystkie cztery mecze z tym przeciwnikiem.

Precyzja Milika

Niespodziewanie to jednak gospodarze już na początku spotkania stanęli przed szansą na otwarcie wyniku. W 3. minucie Andrea Petagna niemal idealnie przymierzył z rzutu wolnego. Niemal, gdyż piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.

Neapolitańczycy odpowiedzieli już po kilku minutach i to z lepszym efektem. Miejscową ekipę skarcił Arkadiusz Milik, zaskakując bramkarza bardzo precyzyjnym strzałem po ziemi sprzed pola karnego. Polak zdobył w ten sposób trzecią kolejną bramkę dla Napoli w rozgrywkach ligowych. Przed tygodniem strzelił oba gole w wygranym 2:0 meczu z Hellasem Verona.

W środę nie dostał co prawda szansy występu w spotkaniu Ligi Mistrzów z Red Bull Salzburg, jednak w niedzielę potrzebował zaledwie kilku minut, by potwierdzić swoją zwyżkującą formę. Jak wyliczył serwis statystyczny Opta, Milik w dwóch ostatnich sezonach zdobył aż siedem bramek w Serie A po uderzeniach sprzed pola karnego. W tym samym czasie tylko Dries Mertens potrafił mu dorównać w tym elemencie.



7 - Arkadiusz #Milik has scored seven goals from outside the box during the last two Serie A campaigns, no player has done better in this period (level with Mertens). Archer.#SPALNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) 27 października 2019





Radość gości z prowadzenia nie trwała jednak długo. W 16. minucie meczu tablica wyników wskazywała już remis po płaskim strzale Jasmina Kurticia, który nie dał bramkarzowi szans na skuteczną interwencję, posyłając piłkę do siatki tuż przy słupku.

Polska kolonia

Po zmianie stron do trzech reprezentantów Polski przebywających na boisku (Piotr Zieliński i Arkadiusz Milk w Napoli oraz Arkadiusz Reca w SPAL) dołączył kolejny - Thiago Cionek. Z ławki spotkanie obserwował Bartosz Salamon.

Podobnie jak w pierwszej odsłonie najbardziej wyróżniał się jednak zdobywca bramki dla neapolitańczyków. W całym spotkaniu Milik oddał aż osiem strzałów, z których połowa zmierzała w światło bramki. Etrit Berisha nie pozwolił się jednak ponownie zaskoczyć.

SPAL – Napoli 1:1 (1:1)

bramki: Jasmin Kurtic 16' - Arkadiusz Milik 9'

