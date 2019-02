Spacerek Chelsea, wpadka Bayeru. W Lidze Europy zostało 16 drużyn

Będący na cenzurowanym Maurizio Sarri nie mógł sobie pozwolić na brak awansu do 1/8 finału. Tym bardziej, że w Premier League Chelsea ostatnio nie idzie, a triumf w finale Ligi Europy gwarantuje udział w fazie grupowej kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dlatego o wpadce z Malmoe nie mogło być mowy – pierwszy mecz zakończył się triumfem londyńczyków 2:1.

Męczarnie na początku, ulga po przerwie

Tymczasem The Blues męczyli się w pierwszej połowie na Stamford Bridge i stworzyli w zasadzie tylko dwie sytuacje, które mogły zakończyć się golem. Najpierw z dystansu uderzał Ross Barkley, ale górą był golkiper rywali, a później o krok od pokonania bramkarza strzałem z bliskiej odległości był Cesar Azpilicueta. Malmoe także miało swoją szansę, gdy w 13. minucie piłka o centymetry minęła słupek po strzale Markusa Rosenberga.

Piłkarze Sarriego wzięli się do pracy w drugiej odsłonie, a efekty przyszły szybko. W 55. minucie Olivier Giroud wykorzystał podanie Williana uderzając z najbliższej odległości. Z kolei w 74. błąd defensywy gości zakończył się trafieniem Barkleya.

Gdy wydawało się, że na tym koniec, przypomniał o sobie 18-letni Callum Hudson-Odoi, który ustalił wynik spotkania na 3:0.

Inter Mediolan pokonał na San Siro Austrię Wiedeń aż 4:0. W zespole gospodarzy zabrakło Mauro Icardiego, który jest skłócony z kolegami i zarządem – oficjalny powód jego nieobecności, to bóle w kolanie. Jednak podopieczni Luciano Spallettiego poradzili sobie bez swojego byłego kapitana - jeszcze w pierwszej połowie bramki zdobyli pomocnik Matias Vecino i obrońca Andrea Ranocchia.

W drugiej części spotkania nic się nie zmieniło – Nerazzurri przeważali, a przyjezdnych najpierw dobił w 80. minucie Ivan Perisić, a po chwili Chorwat zanotował asystę przy golu Matteo Politano.

Emocji nie zabrakło

Gorąco było w Sewilli za sprawą poczynań piłkarzy Betisu i Rennes. Remis 3:3 w pierwszym spotkaniu zwiastował duże emocje w rewanżu i rzeczywiście nikt nie mógł narzekać. Francuski zespół po 30 minutach prowadził już 2:0, dzięki trafieniom Ramy’ego Bensebainiego oraz Adriena Hunou. Tuż przed przerwą kontaktową bramkę zdobył były piłkarz PSG Giovani Lo Celso.

W drugiej połowie tempo nieco spadło, a piłkarze Rennes skoncentrowali się na defensywie. Tymczasem gospodarze nie potrafili doprowadzić do remisu i im dalej, tym bardziej opadali z sił. Ostatni cios dla zespołu Rennes wyprowadził M'Baye Niang. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną gości 3:1 i to oni zagrają w 1/8.

Kędziora z awansem

Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w podstawowym składzie podejmowało Olympiakos. Pierwszy mecz w Pireusie zakończył się remisem 2:2. W Kijowie przeważali gospodarze, co udokumentowali golem strzelonym w 32. minucie – Fracisco Sol trafił z bliskiej odległości po dośrodkowaniu Witalija Mykołenki. Ponadto jeszcze w pierwszej połowie Kędziora zobaczył żółtą kartkę.

Źródło: Getty Images Fran Sol strzelił gola dla Dynama Kijów w meczu z Olympiakosem

Niespodzianka w Leverkusen

W następnej rundzie zagra także Benfica, której awans zapewniło zwycięstwo w pierwszym meczu z Galatasaray (2:1). W rewanżu w Lizbonie kibice goli nie zobaczyli. Natomiast na dobre rozstrzelali się piłkarze Slavii Praga, która na wyjeździe pokonała Genk 4:1 (pierwszy mecz 0:0 – red.) i również wystąpi w 1/8.

Do niespodzianki doszło w Leverkusen, gdzie Bayer zremisował 1:1 z FK Krasnodar, co oznacza, że to goście wystąpią w kolejnej fazie rozgrywek - w pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Gola dal przyjezdnych strzelił Magomied-Szapi Sulejmanow, a odpowiedział w 87. minucie Aranguiz.

Losowanie par 1/8 finału Ligi Europy odbędzie się w piątek o godzinie 13:00. Transmisja w Eurosporcie 2.

WYNIKI 1/16 FINAŁU LIGI EUROPY:

FC Salzburg - FC Brugge 4:0; pierwszy mecz 1:2

Eintracht Frankfurt - Szachtar Donieck 4:1; 2:2

Arsenal Londyn - BATE Borysów 3:0; 0:1

SSC Napoli - FC Zurich 2:0; 3:1

Zenit St. Petersburg - Fenerbahce Stambuł 3:1; 0:1

Valencia - Celtic Glasgow 1:0; 2:0

Villarreal - Sporting Libona 1:1; 1:0

Dinamo Zagrzeb - Viktoria Pilzno 3:0; 1:2

Inter Mediolan - Rapid Wiedeń 4:0; 1:0

KRC Genk - Slavia Praga 1:4; 0:0

Dynamo Kijów - Olympiakos Pireus 1:0; 2:2

Bayer Leverkusen - FK Krasnodar 1:1; 0:0

Benfica Lizbona - Galatasaray Stambuł 0:0; 2:1

Chelsea Londyn - Malmoe FF 3:0; 2:1

Betis Sevilla - Rennes 1:3; 3:3