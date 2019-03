Polacy - Manchester 0:2. Bednarek i Boruc nie zatrzymali faworytów

Ole Gunnar Solskjaer został ogłoszony trenerem Manchesteru United. Funkcję po zwolnionym Jose Mourinho ma pełnić do końca sezonu. Norweg jest na Old Trafford prawdziwą legendą.

W sobotnie popołudnie okazję do pokazania umiejętności miało dwóch z trzech polskich zawodników grających na angielskich boiskach. Boruc, który słusznie wrócił do bramki Bournemouth, skutecznie powstrzymywał mistrzów Anglii. Niestety tylko w pierwszych 45 minutach. Manchester City objął prowadzenie po golu rezerwowego Riyada Mahreza. Polak był bez szans. Gracze Pepa Guardioli nie rezygnują z obrony tytułu.

Natomiast Jan Bednarek, dostający regularne szanse gry od Ralpha Hasenhuettla, wystąpił na Old Trafford. Mimo zdecydowanej przewagi podopiecznych Ole Gunnara Solskjaera do przerwy Southampton prowadziło 1:0 po pięknym golu z dystansu Yanna Valery’ego. Równie pięknej urody było wyrównujące trafienie Andreasa Pereiry z 53. minuty. Czerwone Diabły poszły za ciosem i prowadzenie zapewnił im Romelu Lukaku. Do remisu na kwadrans przed końcem meczu doprowadził strzałem z rzutu wolnego James Ward-Prowse. Norweski sen gospodarzy trwa nadal, bo gola na wagę zwycięstwa strzelił Lukaku - Belg w pewnym sensie wyręczył Paula Pogbę, który nie wykorzystał jedenastki w doliczonym czasie.

Oprócz zespołów z Polakami w składzie, o 16 na boiska wybiegli piłkarze Wolverhampton, którzy podejmowali Cardiff. Wilki w ciągu dwóch minut strzeliły dwa gole. Najpierw trafił Diego Jota, a następnie po jego asyście bramkę zdobył Raul Jimenez. Druga połowa nie przyniosła zmiany rezultatu i zawodnicy Nuno Espirito Santo zgarnęli 3 punkty.

Zawodnicy rywalizowali też na Turf Moor w Burnley. Gospodarze zaledwie po kwadransie przegrywali z Crystal Palace po golu samobójczym Phillipa Bardsleya, który przeciął zagranie Jeffreya Schluppa. Goście poprawili od razu po przerwie za sprawą Michy Batshuayia. Swój dobry występ golem podkreślił Wilfried na 3:0, ale wynik spotkania ustalił Ashley Barnes.

Pierwszy remis Tottenhamu

Gdy wydawało się, że bezbramkowym remisem zakończy się spotkanie klubów walczących o utrzymanie, bramkę dla Brighton zdobył Florin Andone. Huddersfield przegrało 0:1 i wciąż jest ostatnie w tabeli.

W rozegranych wcześniej derbach północnego Londynu Tottenham zremisował z Arsenalem 1:1. Goście prowadzili po trafieniu Aarona Ramseya, ale wyrównał Harry Kane. Kanonierzy mogli wygrać, ale rzutu karnego w doliczonym czasie gry nie wykorzystał Pierre-Emerick Aubameyang. Dla piłkarzy Mauricio Pochettino był to dopiero pierwszy remis w sezonie.

Źródło: Getty Images Arsenal zremisował z Tottenhamem

O 18:30 West Ham United Łukasza Fabiańskiego zagra z Newcastle.