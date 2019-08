Bednarek zatrzymał Czerwone Diabły. Fabiański znowu cieszył się z wygranej

Zespół Southampton rozpoczął rozgrywki od dwóch porażek i jednego zwycięstwa. Niewiele lepiej spisywała się ekipa United. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mieli po soboty wygraną, remis i przegraną na koncie. Na pewno liczyli na podreperowanie mizernego dorobku, byli bliżej zdobycia trzech punktów, ale po raz kolejny zawiedli.

Jasny punkt gości

Zmarnowali karnego, później stracili gola. Manchester oszołomiony w 93. minucie Manchester United... czytaj dalej » Najjaśniejszym punktem drużyny z Manchesteru jest w obecnym sezonie Daniel James. 21-letni Walijczyk przyszedł na Old Trafford ze Swansea i od razu pokazał, że ma wielki talent. W meczu z Southampton strzelił swojego trzeciego gola w czwartym występie w Premier League.



James zdobył bramkę już w 10. minucie spotkania. Młody pomocnik ostro uderzył z okolic narożnika pola karnego i bramkarz Angus Gunn był bez szans.

Wytrzymali napór

Gospodarze wyrównali w 58. minucie. Wówczas Kevin Danso precyzyjnie dośrodkował do Jannika Vestergaarda, a wysoki Duńczyk strzałem głową skierował piłkę do siatki. Po stracie gola Czerwone Diabły ruszyły do ataku. Bednarek i spółka grali jednak bardzo solidnie w obronie i zdołali utrzymać remis. Zadanie mieli utrudnione, po tym jak Danso w 73. minucie zobaczył drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną, za brutalne wejście w nogi Scotta McTominay'a.

Na słowa wyróżnienia w szeregach gospodarzy zasłużył przede wszystkim golkiper. Gunn obronił wiele groźnych strzałów, m.in. Marcusa Rashforda i Masona Greenwooda. Po ostatnim gwizdku trener Świętych Ralph Hasenhuettl aż skoczył z radości w powietrze i uniósł ręce w geście triumfu. Widać, że ten remis wiele dla niego znaczył. W United humory są na pewno znacznie gorsze. Nie na takie wyniki liczono w klubie z Old Trafford przed sezonem.

Źródło: Getty Images Bednarek toczył twarde pojedynki z Rashfordem

Wygrane "Fabiana" i mistrzów

Zespół West Hamu, z Łukaszem Fabiańskim w składzie, zgarnął trzy punkty po wygranej z Norwich 2:0. To już drugie kolejne zwycięstwo londyńczyków. To także pierwsze czyste konto reprezentanta Polski w obecnym sezonie. Bramki dla zwycięzców zdobyli Sebastien Haller i Andrij Jarmołenko.

Jeszcze ostrzejsze strzelanie urządzili sobie piłkarze Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli ograli 4:0 Brighton. Dla mistrza Anglii trafiali: Kevin de Bruyne, dwukrotnie Sergio Aquero i Bernardo Silva.

Wyniki 4. kolejki Premier League:



sobota:

Southampton - Manchester United 1:1

Chelsea - Sheffield United 2:2

Crystal Palace - Aston Villa 1:0

Leicester - Bournemouth 3:1

Manchester City - Brighton 4:0

Newcastle - Watford 1:1

West Ham - Norwich 2:0

Burnley - Liverpool



niedziela:

Everton - Wolverhampton

Arsenal - Tottenham