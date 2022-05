Liverpool wykonał plan. Mistrza wyłoni ostatnia kolejka

Juergen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2026 roku

Bolesna porażka Arsenalu. Liga Mistrzów ucieka Arsenal przegrał... czytaj dalej » Choć prowadzący w tabeli Manchester City dwa dni temu tylko zremisował z West Ham United, to i tak przed wtorkowym spotkaniem Liverpoolu miał cztery punkty przewagi. Tym samym The Reds nie mogli przegrać i zremisować, jeśli nadal chcieli myśleć o wywalczeniu tytułu w ostatniej kolejce.

Mimo wszystko menedżer Liverpoolu Juergen Klopp dał odpocząć kilku podstawowym zawodnikom. Jego zespół czeka w obecnym sezonie jeszcze jeden niezwykle ważny mecz: zaplanowany na 28 maja finał Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Sędzia nie pomógł

Początek spotkania nie wyglądał obiecująco dla faworytów. Wprawdzie Southampton było już pewne utrzymania, ale nie zamierzało poddać się bez walki. Już pierwsza kontra w wykonaniu Świętych wyglądało obiecująco, a druga, w 13. minucie, zakończyła się już pełnym sukcesem. Wówczas kapitalną akcją i jeszcze lepszym strzałem popisał się Nathan Redmond.

Źródło: Getty Images Redmond otworzył wynik spotkania

Inna sprawa, że gol nie powinien zostać uznany. Wcześniej faulował obrońca Southampton Lyanco. To po jego ostrej interwencji i przejęciu piłki gospodarze przeprowadzili wspomniany atak, jednak sędzia Martin Atkinson nie zdecydował się wrócić do tej sytuacji. Wściekły Klopp tylko ironicznie się uśmiechał.

Chwilę później po rozegraniu rzutu rożnego do bramki trafił Roberto Firmino, ale Brazylijczyk oraz jego dwaj inni piłkarze byli na spalonym. Na szczęście dla The Reds w 27. minucie na czystej pozycji znalazł się Takumi Minamino, który po podaniu Diogo Joty pewnym strzałem pokonał Alexa McCarthy'ego.

Źródło: Getty Images Minamino doprowadził do remisu

Obrońca Southampton Jan Bednarek oglądał poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych.

Nadal są w grze

W drugiej połowie Liverpool miał przewagę i stwarzał kolejne sytuacje, by w 67. minucie cieszyć się z drugiego gola. Tym razem z rzutu rożnego dośrodkował Konstanitnos Tsimikas, a po małym zamieszaniu skutecznie uderzył głową Joel Matip. Wprawdzie piłka odbiła się jeszcze od pilnującego go Kyle'a Walkera-Petersa, ale to Kameruńczyk dopisał trafienie na swoje konto.

Źródło: Getty Images Joel Matip dał prowadzenie Liverpoolowi

Goście długo kontrolowali wydarzenia na boisku, by dość niespodziewanie w końcówce oddać inicjatywę rywalom, którzy za wszelką cenę próbowali doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie nie zdołali tego dokonać i trzy punkty z St. Mary's Stadium jadą na Anfield.

W ostatniej kolejce Premier League, która w całości zostanie rozegrana 22 maja o godzinie 17.00, Liverpool podejmie Wolverhampton, a Manchester City zmierzy się na Etihad z Aston Villą.

Drużyna Kloppa ma o punkt mniej od The Citizens. W przypadku równej liczby punktów liczy się bilans bramkowy, który jest korzystniejszy dla City (96:24 przy 91:25 Liverpoolu).

Southampton – Liverpool 1:2 (1:1)

Bramki: Redmond (13') – Minamino (27'), Matip (67')