Ograł Liverpool i się popłakał. Trener tłumaczy się z łez

Chociaż Święci musieli radzić sobie bez zakażonego koronawirusem bramkarza Alexa McCarthy'ego oraz kontuzjowanych Jannika Vestergaarda, Oriola Romeu i Che Adamsa, nie pękli przed mistrzami Anglii.

Zwycięską, jak się potem okazało, bramkę już w drugiej minucie zdobył były zawodnik The Reds Danny Ings, który popisał się ładnym lobem. Mecz kosztował dużo wysiłku nie tylko piłkarzy, w tym Jana Bednarka, ale też i szkoleniowca Świętych.

"Idealny mecz"

Gdy wybrzmiał końcowy gwizdek Niemiec padł na kolana. Przechodzący obok niego menedżer Liverpoolu Juergen Klopp chciał mu pogratulować, ale widziąc emocje rodaka, tylko poklepał go po głowie. Gdy Hasenhuttl podniósł się z murawy widać było, że pod czapką z daszkiem ukrywał łzy wruszenia.



- W moich oczach pojawiły się łzy z powodu wiatru - zażartował w rozmowie z BBC. Potem przeszedł do sedna. - Kiedy widzisz naszych chłopaków walczących jak o wszystko, to rozpiera mnie duma. Przeciwko Liverpoolowi musisz rozegrać idealny mecz żeby wygrać, i myślę, że to zrobiliśmy - przyznał.

- Czułem, jakbyśmy byli pod ogromną presją. Nasza obrona była dzisiaj kluczowa. Broniliśmy się, ale nadal próbując przy tym grać w piłkę - podkreślił Niemiec. Bednarek zatrzymał mistrza Anglii. Zwycięstwo Świętych z Liverpoolem Southampton z... czytaj dalej »

"Pełen pasji"

Kiedy uwierzył w zwycięstwo? W 92. minucie pomyślałem: to może się wydarzyć. To był intensywny mecz, mój głos prawie zniknął. Chłopaki są zmęczeni, ale wierzyli w to, co robią. To idealny wieczór - podsumował.

Menedżera pochwalił strzelec zwycięskiego gola. - Jest pełen pasji, wnosi ją do do zespołu. Wspaniale jest to widzieć - powiedział Ings w rozmowie ze Sky Sports.



- Ostatnie kilka sezonów było w tym okresie było bardzo trudne w naszym wykonaniu, ale ten rok rozpoczęliśmy znakomicie, będziemy próbować dalej się doskonalić. Nie chcemy stać w miejscu, chcemy to kontynuować - dodał angielski napastnik.

Trzy punkty pozwoliły im awansować z dziewiątego na szóste miejsce w tabeli. Liverpool, który przegrał dopiero drugi raz w tym sezonie, pozostał liderem.