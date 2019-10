Bednarek doświadczył historycznego lania w Premier League

Pochettino nie przejmuje się plotkami. "To dlatego nie mam siwych włosów" Argentyński... czytaj dalej » W pierwszym meczu dziesiątej serii spotkań Premier League spotkały się drużyny będące na przeciwległych biegunach tabeli. Goście przed spotkaniem zajmowali trzecie miejsce, a gospodarze czwarte od końca.

Ekipa Bednarka, który grał w piątkowy wieczór przez 90 minut, notuje trudny początek rundy. Ostatnie zwycięstwo Southampton odniósł w połowie września, kiedy pokonał na wyjeździe Sheffield United 1:0. Od tego czasu nastąpiły kolejno trzy porażki i remis.

Podwójny cios

Spotkanie rozgrywało się od pierwszej minuty w strugach ulewnego deszczu, ale zanim rywalizacja na dobre się zaczęła, było już po meczu. W niecały kwadrans Southampton nie dość, że stracił pierwszego gola, to z boiska z czerwoną kartką wyleciał Bertrand.

Sytuacja była niecodzienna. Drużyna Leicester skończyła cieszyć się z gola Benjamina Chilwella w 10. minucie, ale sędzia Andre Marriner nie wznowił gry, tylko pokazał czerwoną kartkę Bertrandowi. Sędziowie VAR sprawdzili wślizg zawodnika gospodarzy i okazało się, że ten korkami zaatakował za wysoko nogę Ayoze Pereza.

Gol za golem

Miejscowym trudno było się z tego podwójnego ciosu otrząsnąć i za chwilę leżeli już na deskach, bo Youri Tielemans i Perez błyskawicznie zdobyli dwie bramki w dwie minuty. Wszystkie trafienia zostały uzyskane w niezwykle prosty sposób.

Goście robili w polu karnym praktycznie to, co chcieli, a przed przerwą wpakowali jeszcze dwa gole - równie nieskomplikowanie. Perez zamknął na dalszym słupku dośrodkowanie z lewej strony, podczas gdy Jamie Vardy z łatwością ograł w szesnastce rywala i bez trudu pokonał Angusa Gunna.

Historyczny wyczyn

Dla gospodarzy najlepiej byłoby, gdyby ten mecz skończył się bez konieczności wychodzenia na drugą połowę. Drużyna Bednarka była kompletnie zrezygnowana. Niestety, drugie 45 minut trzeba było jakoś rozegrać.



9 - Leicester have recorded the joint-biggest margin of victory in Premier League history, alongside Manchester United’s 9-0 win over Ipswich at Old Trafford in March 1995. Conquering. pic.twitter.com/jdkE6JIhju — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2019





Leicester nie wykazał się żadną pobłażliwością. Kolejne trzy trafienia uzyskali Perez (hat-trick), Vardy dwa (również hat-trick) oraz James Maddison z rzutu wolnego. Vardy trzeciego gola strzelił z rzutu karnego, którego faulem spowodował Bednarek.

Podopieczni Brendana Rodgersa zapisali się w ten sposób w historii podwójnie. Ustanowili bowiem nowy rekord w rozmiarach wyjazdowego zwycięstwa w Premier League. Odebrali go Manchesterowi United, który w 1999 roku wygrał w Nottigham 8:1. Wyrównali też inne osiągnięcie Czerwonych Diabłów, pod względem najwyższego zwycięstwa w rozgrywkach w ogóle.