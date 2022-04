Fatalny mecz zespołu Bednarka. Chelsea strzelała gola za golem

Kolejna wpadka United. Przegrali z drużyną broniącą się przed spadkiem Sensacja na... czytaj dalej » Zespół Southamptonu nie był faworytem w starciu ze zwycięzcą Ligi Mistrzów z ubiegłego sezonu. Niewielu kibiców spodziewało się jednak aż takiego lania w meczu 32. kolejki Premier League.

Siódma taka sytuacja

Chelsea w pełni zrehabilitowała się za środową porażkę z Realem Madryt w Champions League. The Blues już do przerwy prowadzili 4:0. Bramki dla londyńczyków zdobywali kolejno Marcos Alonso, Mason Mount, Timo Werner oraz Kai Havertz.

Co ciekawe, Southampton już siódmy raz stracił cztery lub więcej goli w pierwszej połowie ligowego meczu pod wodzą trenera Hasenhuettla.



4+ - Southampton have conceded 4+ goals in a single half for the 21st time in the Premier League, with seven of those instances coming under Ralph Hasenhüttl (33%). Susceptible. — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2022





W drugich 45 minutach goście dołożyli dwa trafienia, a na listę strzelców wpisali się ponownie Werner oraz Mount.

Pełne spotkanie w barwach gospodarzy rozegrał Jan Bednarek. Polak, jak reszta kolegów, nie opisał się w grze obronnej, a dodatkowo został ukarany przez arbitra żółtą kartką.

Dzięki wygranej Chelsea ma na swoim koncie 62 punkty i w tabeli ligi angielskiej zajmuje trzecie miejsce. Southampton z dorobkiem 36 "oczek" jest 13.

Wynik spotkania 32. kolejki Premier League:

Southampton - Chelsea 0:6 (0:4)

Bramki: Alonso (8.), Mount (16., 54.), Werner (21., 49.), Havertz (31.).

Terminarz 32. kolejki Premier League:

piątek

Newcastle United - Wolverhampton 1:0

sobota

Everton - Manchester United 1:0

Arsenal - Brighton 1:2

Southampton - Chelsea 0:6

Watford - Leeds 0:3

Aston Villa - Tottenham (18.30)

niedziela

Brentford - West Ham (15.00)

Leicester - Crystal Palace (15.00)

Norwich - Burnley (15.00)

Manchester City - Liverpool (17.30)